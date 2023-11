Δίχως προβλήματα συνεχίζεται η ανταλλαγή ομήρων και φυλακισμένων ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς μετά την εκεχειρία στη Γάζα.

Οι 13 Ισραηλινοί όμηροι που αφέθηκαν ελεύθεροι από τη Χαμάς, μεταφέρθηκαν στην Αίγυπτο, ενώ ελεύθεροι αφέθηκαν και οι 12 Ταϊλανδοί εργάτες. Παράλληλα το Ισραήλ αναμένεται να αφήσει ελεύθερους Παλαιστίνιους κρατούμενους.

Το CNN από την πλευρά του μετέδωσε πως οι Ισραηλινοί όμηροι έχουν παραδοθεί στον Ερυθρό Σταυρό στην Αίγυπτο.

Ο τηλεοπτικός σταθμός Al-Aqsa που συνδέεται με τη Χαμάς, επικαλούμενος πηγές του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος, επιβεβαίωσαν ότι αυτή παρέδωσε την πρώτη ομάδα Ισραηλινών ομήρων στον Ερυθρό Σταυρό.

Παράλληλα οι ισραηλινές υπηρεσίες ασφαλείας (Σιν Μπετ) παρέλαβαν τους 13 Ισραηλινούς ομήρους που αφέθηκαν νωρίτερα ελεύθεροι από την Χαμάς, δήλωσε μια πηγή των ισραηλινών υπηρεσιών.

Σε ανακοίνωσή του, ο διεθνής οργανισμός Ερυθρός Σταυρός είπε ότι σε αρκετές ημέρες «θα μεταφέρει ομήρους που κρατούνται στη Γάζα στις ισραηλινές αρχές και τελικά τις οικογένειές τους, και θα μεταφέρει Παλαιστίνιους κρατούμενους στις αρχές της Δυτικής Όχθης, για να επανενωθούν με τις οικογένειές τους».

«Η ΔΕΕΣ θα φέρει επίσης πρόσθετες ιατρικές προμήθειες που θα παραδοθούν σε νοσοκομεία στη Γάζα, ενισχύοντας τις παραδόσεις βοήθειας που έχει ήδη πραγματοποιήσει», ανέφερε, προσθέτοντας ότι τα μέρη στη σύγκρουση είχαν συμφωνήσει με τους όρους της επιχείρησης, αλλά Η ΔΕΕΣ δεν ήταν μέρος των διαπραγματεύσεων.

🚨Today our team began carrying out a multi-day operation to facilitate the release and transfer of hostages held in Gaza and of Palestinian detainees to the West Bank.



This will include the delivery of additional, much-needed humanitarian assistance into Gaza. pic.twitter.com/oX3Gbr0Nvs