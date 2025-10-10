Ντοκιμαντέρ «Melania»: Η ζωή της πρώτης κυρίας στους κινηματογράφους τον Ιανουάριο του 2026

Το ντοκιμαντέρ «Melania» της Amazon MGM Studios, αφιερωμένο στη Μελάνια Τραμπ, θα κάνει πρεμιέρα στις ΗΠΑ στις 30 Ιανουαρίου 2026 και σε επιλεγμένες αίθουσες παγκοσμίως. Η ταινία παρουσιάζει στιγμές από τη ζωή της πρώτης κυρίας κατά την προεδρική μετάβαση του συζύγου της, Ντόναλντ Τραμπ.

Η Amazon MGM Studios ανακοίνωσε την κυκλοφορία του ντοκιμαντέρ στις 30 Ιανουαρίου 2026. Το φιλμ εστιάζει στις 20 ημέρες πριν την ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ το 2025, παρουσιάζοντας την καθημερινότητα και τις προκλήσεις της Μελάνια Τραμπ. Περιλαμβάνει αποκλειστικό υλικό από ιδιωτικές συναντήσεις και συνομιλίες στον Λευκό Οίκο.

Η Amazon εξασφάλισε τα δικαιώματα με 40 εκατομμύρια δολάρια. Η Μελάνια συμμετέχει ως εκτελεστική παραγωγός, και η ταινία βασίζεται εν μέρει στην αυτοβιογραφία της.Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Μπρετ Ράτνερ, στην πρώτη του ταινία μετά το 2017.

Μετά την προβολή στους κινηματογράφους, το ντοκιμαντέρ θα διατεθεί στο Prime Video και θα ακολουθήσει τριμερής σειρά ντοκιμαντέρ που καταγράφει ταξίδια της Μελάνια σε Νέα Υόρκη, Ουάσιγκτον και Παλμ Μπιτς.