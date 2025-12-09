Νόμπελ: Αναβλήθηκε η συνέντευξη Τύπου της Κορίνα Ματσάδο στο Όσλο – Θα πραγματοποιηθεί εντός της ημέρας

Η συνέντευξη Τύπου, που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα στις 14:00 (ώρα Ελλάδας) στο Όσλο, με την αντιπολιτευόμενη Βενεζουελανή Κορίνα Ματσάδο, η οποία βραβεύθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης, «αναβλήθηκε», αλλά αναμένεται ότι θα πραγματοποιηθεί εντός της ημέρας, ανακοίνωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο εκπρόσωπος του Ινστιτούτου Νόμπελ.

«Η συνέντευξη Τύπου με τη νομπελίστρια της ειρήνης Μαρία Κορίνα Ματσάδο, η οποία ήταν προγραμματισμένη για σήμερα στο νορβηγικό Ινστιτούτο Νόμπελ, αναβάλλεται», ανακοίνωσε στα μέσα ενημέρωσης το ινστιτούτο.

«Όλα δείχνουν ότι θα καταφέρουμε να οργανώσουμε μια συνέντευξη Τύπου σήμερα», πρόσθεσε μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο ο εκπρόσωπος του Ινστιτούτου Νόμπελ Έρικ Οσάιμ, καθώς υπάρχουν ερωτηματικά για το κατά πόσο θα είναι δυνατό για την Ματσάδο, η οποία ζει κρυμμένη στη χώρα της, να παραλάβει η ίδια το Νόμπελ, η επίσημη απονομή του οποίου θα γίνει αύριο, Τετάρτη, στη νορβηγική πρωτεύουσα.