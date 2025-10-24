Νικολά Σαρκοζί: Έγινε παππούς μόλις τέσσερις μέρες μετά την είσοδό του στη φυλακή Λα Σαντέ

Μια γλυκόπικρη στιγμή βιώνει ο φυλακισμένος πρώην Πρόεδρος της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, ο οποίος έγινε παππούς μόλις τέσσερις ημέρες μετά την είσοδό του στις φυλακές Λα Σαντέ του Παρισιού. Η χαρά της γέννησης επισκιάζεται από την απουσία του, καθώς ο ίδιος δεν έχει τη δυνατότητα να αντικρίσει ακόμα το εγγονάκι του.

Την ευχάριστη είδηση έκανε γνωστή ο γιος του, Λουίς Σαρκοζί, μέσω μιας συγκινητικής ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Ο Λουίς και η σύζυγός του, θέλοντας να τιμήσουν τον πατέρα και πρώην πρόεδρο, έδωσαν στον νεογέννητο το όνομα του: Sylla Nicolas Sarkozy.

«Υπάρχουν τρεις τρόποι να φτάσει κανείς στην αθανασία: να φυτέψει ένα δέντρο, να γράψει ένα βιβλίο και να αναθρέψει έναν γιο. Χθες, η γυναίκα μου κι εγώ πλησιάσαμε λίγο περισσότερο την αιωνιότητα: γίναμε γονείς. Έχουμε τη χαρά να σας συστήσουμε τον γιο μας – Sylla Nicolas Sarkozy. Είθε να μεγαλώσει, όπως οι συνονόματοί του, με δύναμη και σοφία», γράφει στην ανάρτηση ο Λουίς Σαρκοζί.

Η ανακοίνωση έσκασε σαν βόμβα στην κοινή γνώμη, καθώς ο Νικολά Σαρκοζί, από την περασμένη Τρίτη (19.10.2025), εκτίει ποινή κάθειρξης πέντε ετών στη φυλακή, για την υπόθεση της παράνομης χρηματοδότησης της προεκλογικής του εκστρατείας του 2007 από το καθεστώς Καντάφι.

Η ανάρτηση του Λουίς Σαρκοζί κατακλύστηκε άμεσα από χιλιάδες ευχές και συγχαρητήρια, με τους διαδικτυακούς φίλους να εκφράζουν τη χαρά τους για τον μικρό Νικολά και να στέλνουν μηνύματα συμπαράστασης στον προφυλακισμένο παππού του.