Νιγηρία: Τρεις άνδρες των δυνάμεων ασφαλείας και 19 μέλη συμμορίας σκοτώθηκαν σε συγκρούσεις στην πολιτεία Κάνο

Ο νιγηριανός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι 19 μέλη συμμορίας σκοτώθηκαν σε συγκρούσεις που ξέσπασαν στην πολιτεία Κάνο, στο βόρειο τμήμα της χώρας. Εκπρόσωπος Τύπου των ενόπλων δυνάμεων ανέφερε επίσης ότι δύο στρατιώτες και ένα μέλος τοπικής πολιτοφυλακής βρήκαν τον θάνατο στις εχθροπραξίες.

Οι συγκρούσεις ξέσπασαν στην περιοχή Σανόνο, όπου στρατιώτες υποστηριζόμενοι από άλλες δυνάμεις ασφαλείας εξαπέλυσαν επίθεση σε κρησφύγετο κακοποιών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η επιχείρηση εντάσσεται στο πλαίσιο μιας ευρύτερης εκστρατείας με στόχο την αποκατάσταση της τάξης και της ασφάλειας στη βόρεια Νιγηρία, η οποία μαστίζεται εδώ και χρόνια από φονικές επιθέσεις συμμοριών που λεηλατούν, απαγάγουν κατοίκους για λύτρα και πυρπολούν σπίτια. Η κατάσταση περιπλέκεται από τους ολοένα και στενότερους δεσμούς αυτών των συμμοριών με τζιχαντιστικές οργανώσεις.

Στην πολιτεία Μπόρνο (βορειοανατολικά), τζιχαντιστές εξαπέλυσαν επίθεση σε προκεχωρημένη βάση επιχειρήσεων του νιγηριανού στρατού, κοντά στα σύνορα με τον Νίγηρα. Η επίθεση ξεκίνησε γύρω στις 04:30 τα ξημερώματα (τοπική ώρα, 05:30 στην Ελλάδα) με drones και βολές όλμων, αλλά αποκρούστηκε. Τουλάχιστον έξι τρομοκράτες σκοτώθηκαν κατά την επίθεση, σύμφωνα με αξιωματούχο.