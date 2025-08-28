Νετανιάχου: Το Ισραήλ “εξετάζει” αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη στη νότια Συρία για τους Δρούζους

Το Ισραήλ προσπαθεί να κερδίσει τη στήριξη της μειονότητας των Δρούζων στη νότια Συρία, με τον πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου να δηλώνει ότι δρομολογούνται συγκεκριμένες πρωτοβουλίες.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, η χώρα του διεξάγει συζητήσεις για τη δημιουργία μιας αποστρατιωτικοποιημένης ζώνης στην περιοχή, καθώς και για τη λειτουργία ενός ανθρωπιστικού διαδρόμου που θα οδηγεί σε πόλη με πλειονότητα Δρούζων κατοίκων.

Συνάντηση με τους Δρούζους στο Ισραήλ

Η δήλωση του Νετανιάχου έγινε κατά τη διάρκεια συνάντησης με εκπροσώπους της ισραηλινής μειονότητας των Δρούζων. Για πρώτη φορά παραδέχτηκε ανοιχτά ότι βρίσκονται σε επαφές με τις νέες συριακές αρχές, χωρίς όμως να τις κατονομάσει.

Ισραηλινές επαφές με τη Συρία

Σύμφωνα με το συριακό πρακτορείο Sana, στις 19 Αυγούστου ο υπουργός Εξωτερικών της Συρίας Ασάαντ αλ Σιμπάνι συναντήθηκε στο Παρίσι με ισραηλινή αντιπροσωπεία, συζητώντας θέματα που αφορούν τη σταθερότητα στη νότια Συρία. Το Ισραήλ δεν είχε επιβεβαιώσει προηγουμένως αυτές τις επαφές, ενώ οι δύο χώρες παραμένουν επισήμως σε εμπόλεμη κατάσταση εδώ και δεκαετίες.