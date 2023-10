Σημαντικά “χτυπήματα” στην ηγεσία της Χαμάς επιφέρει τις τελευταίες ώρες το Ισραήλ. Νεκρός είναι ο αρχηγός των Εθνικών Δυνάμεων Ασφαλείας της Χαμάς. Ο Τζεχάντ Μέιζεν μαζί με μέλη της οικογένειάς του, σκοτώθηκαν από ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα, μετέδωσαν μέσα ενημέρωσης της Χαμάς.

BREAKING: An Israeli airstrike has killed Jehad Mheisen, head of the Hamas-led National Security Forces, and members of his family in Gaza, reports Hamas media.https://t.co/BAOIs2cXJl



