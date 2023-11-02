Νέα επίσκεψη Μπλίνκεν στο Ισραήλ – Συνάντηση με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου

Νέα επίσκεψη στο Ισραήλ ετοιμάζει για σήμερα ο Άντονι Μπλίνκεν, επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, για δεύτερη φορά μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, σχεδιάζει να συναντηθεί με ισραηλινούς αξιωματούχους, περιλαμβανομένου του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου αύριο, Παρασκευή, για να εκφράσει την αλληλεγγύη του, αλλά επίσης για να επισημάνει εκ νέου την ανάγκη να ελαχιστοποιηθούν οι απώλειες μεταξύ των άμαχων Παλαιστινίων, δήλωσε εκπρόσωπός του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Μπλίνκεν θα κάνει επίσης σταθμό στην Ιορδανία, ένα από τα λίγα αραβικά κράτη που έχουν εξομαλύνει τις σχέσεις τους με το Ισραήλ. Χθες, Τετάρτη, η Ιορδανία ανακάλεσε τον πρεσβευτή της από το Τελ Αβίβ έως ότου το Ισραήλ τερματίσει την επίθεσή του στη Γάζα. Το Ισραήλ εξέφρασε τη λύπη του για την απόφαση της Ιορδανίας.

Στην Ιορδανία ο Μπλίνκεν θα υπογραμμίσει τη σημασία της προστασίας της ζωής των αμάχων και θα επαναλάβει τη δέσμευση των ΗΠΑ να εξασφαλίσουν ότι οι Παλαιστίνιοι δεν θα εκτοπισθούν δια της βίας από τη Γάζα, κάτι που ανησυχεί όλο και περισσότερο τις αραβικές χώρες, δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Ο υπουργός Εξωτερικών θα προωθήσει επίσης συνομιλίες που διεξάγονται από την Αίγυπτο και το Κατάρ για να εξασφαλισθεί η απελευθέρωση όλων των ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς.

Επίσης, την Πέμπτη η αμερικανική Βουλή των Αντιπροσώπων θα υιοθετήσει, με την υποστήριξη των Ρεπουμπλικανών, ένα νομοσχέδιο για την παροχή βοήθειας ύψους 14,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο Ισραήλ.

Ωστόσο, θεωρείται δύσκολο το νομοσχέδιο αυτό να γίνει νόμος, καθώς αντιμετωπίζει την αντίθεση της ελεγχόμενης από τους Δημοκρατικούς Γερουσίας και ο Λευκός Οίκος έχει απειλήσει να ασκήσει βέτο. Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν θέλει ένα νομοσχέδιο 106 δισεκατομμυρίων δολαρίων που θα χρηματοδοτήσει την Ουκρανία, την ασφάλεια των συνόρων και ανθρωπιστική βοήθεια, επιπλέον των χρημάτων για το Ισραήλ.

Ειδήσεις σήμερα:

Βίντεο με τον ξυλοδαρμό ατόμου από αστυνομικούς στην πλατεία Βικτωρίας – Διατάχθηκε ΕΔΕ

Ταξίδι – εξπρές Μητσοτάκη στην Κίνα – Οι στόχοι και η αντζέντα των συνατήσεων