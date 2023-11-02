Kαταιγίδα Κιαράν: Ένας νεκρός και 1,2 εκατ. νοικοκυριά χωρίς ρεύμα

Η καταιγίδα Κιαράν είχε σαν αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του και 1,2 εκατ. νοικοκυριά να μείνουν χωρίς ηλεκτρικό και τμήματα της Βρετάνης και της Νορμανδίας έχουν τεθεί σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού για ισχυρούς ανέμους ενώ το υπόλοιπο της βορειοδυτικής Γαλλίας βρίσκεται σε πορτοκαλί συναγερμό, ανακοίνωσαν αξιωματούχοι.

Στον νομό Φινιστέρ της Βρετάνης, όπου άνεμοι που έπνεαν με ταχύτητα έως 207 χλμ/ώρα καταγράφηκαν στο Πουάντ ντι Ραζ, δύο άνθρωποι τραυματίσθηκαν ελαφρά και η οδική κυκλοφορία απαγορεύθηκε μέχρι νεωτέρας, δήλωσε στο ραδιοσταθμό RTL ο νομάρχης Αλέν Εσπινάς.

«Επαναλαμβάνω: μείνετε στο σπίτι», τόνισε ο Εσπινάς.

It's rough as anything outside, multiple slates off roofs, Tv aerials all over the place, roofs coming off buildings, oh and big waves as I found out! #StormCiaran pic.twitter.com/8bVKlkMf0w— Tim Whitehurst (@TimWhitehurst84) November 2, 2023

Την ίδια ώρα ο υπουργός Μεταφορών Κλεμάν Μπον δήλωσε στο ραδιοσταθμό Franceinfo πως ένας οδηγός φορτηγού έχασε τη ζωή του στο νομό Εν, βορειοανατολικά του Παρισιού, όταν δένδρο έπεσε πάνω στο φορτηγό του.

«Αυτό δείχνει πως, ακόμη και σε περιφέρειες που δεν έχουν τεθεί σε κόκκινο συναγερμό, υπάρχει πολύ μεγάλος κίνδυνος στο δρόμο», δήλωσε ο Μπον.

Η υπουργός Ενέργειας Ανιές Πανιέ-Ρινασέ έγραψε στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης X πως εξαιτίας της καταιγίδας 1,2 εκατομμύριο νοικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό.

