ΔΙΕΘΝΗ

Νέα ένταση πάνω από τη Βαλτική: Γερμανικά Eurofighter αναχαίτισαν ρωσικό κατασκοπευτικό

Τα Eurofighter συνόδευσαν το αεροσκάφος IL-20M μέχρι να το παραλάβουν οι δυνάμεις του ΝΑΤΟ

Νέα ένταση πάνω από τη Βαλτική: Γερμανικά Eurofighter αναχαίτισαν ρωσικό κατασκοπευτικό
DEBATER NEWSROOM

Η γερμανική Πολεμική Αεροπορία απέστειλε δύο μαχητικά Eurofighter για να ελέγξουν ρωσικό κατασκοπευτικό IL-20M που πετούσε στον διεθνή εναέριο χώρο της Βαλτικής. Μετά την οπτική αναγνώριση, τα μαχητικά συνόδευσαν το αεροσκάφος μέχρι να το παραλάβουν μονάδες του ΝΑΤΟ από τη Σουηδία.

Η Luftwaffe τόνισε ότι το αεροσκάφος πετούσε χωρίς σχέδιο πτήσης και επικοινωνία μέσω ασυρμάτου, ενώ η συνοδεία παραδόθηκε στους Σουηδούς εταίρους πριν τα Eurofighter επιστρέψουν στη βάση τους στο Ρόστοκ-Λάαγκε.

Παράλληλα, το Βορειοατλαντικό Συμβούλιο πρόκειται να συνεδριάσει αύριο Τρίτη για την παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας από τρία ρωσικά MiG-31 την προηγούμενη Παρασκευή, που εισήλθαν στην εσθονική επικράτεια για περίπου δώδεκα λεπτά προτού αποχωρήσουν.

ΔΙΕΘΝΗ

