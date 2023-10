Το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης που δόθηκε σήμερα στην Ιρανή ακτιβίστρια Narges Mohammadi έκανε ΗΠΑ και Γαλλία να την αποθεώσουν.

Οι ΗΠΑ εξήραν σήμερα το “θάρρος” της Ιρανής ακτιβίστριας που τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης και ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν κάλεσε την Τεχεράνη να την απελευθερώσει “αμέσως”.

“Το βραβείο αυτό είναι η αναγνώριση ότι, παρά το γεγονός ότι σήμερα είναι κρατούμενη αδίκως στη φυλακή Εβίν, ο κόσμος ακούει συνεχώς τη φωνή της Ναργκίς Μοχαμαντί που απευθύνει έκκληση για ελευθερία και ισότητα”, δήλωσε ο Τζο Μπάιντεν.

“Η Ναργκίς Μοχαμαντί είναι μια ηρωίδα για τόσους πολλούς ανθρώπους στο Ιράν και ανά τον κόσμο. Σήμερα όλος ο κόσμος αναγνωρίζει με μια φωνή το θάρρος της”, δήλωσε ο Αμερικανός απεσταλμένος για το Ιράν ‘Αμπραμ Πάλεϊ σε μήνυμά του στην πλατφόρμα Χ.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν χαιρέτισε σήμερα μια “πολύ δυνατή επιλογή” μετά τη βράβευση με το Νόμπελ Ειρήνης της Ιρανής Μοχαμαντί.

“Η Γαλλία χαιρετίζει την πολύ δυνατή επιλογή υπέρ μιας μαχήτριας της ελευθερίας”, δήλωσε ο Μακρόν στο τέλος της άτυπης ευρωπαϊκής συνόδου κορυφής στη Γρανάδα της νότιας Ισπανίας.

Narges Mohammadi commands admiration.



Her fight against the oppression of women in Iran and for human rights is essential and universal.



Franco-German Human Rights Prize 2021. Nobel Peace Prize 2023. Still imprisoned. A symbol and a wake-up call. pic.twitter.com/Q7xGnylMcp