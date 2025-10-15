“Μπλόκο” στις μαύρες γάτες λόγω Χάλογουιν – Τι φοβούνται οι αρχές της Ισπανίας

Ανακοίνωσε μία πόλη της Καταλονίας στην Ισπανία ότι προσωρινά θα απαγορεύσει την υιοθεσία μαύρων γάτων πριν το Χάλογουιν, ώστε να μην χρησιμοποιηθούν σε τυχόν «αποκρουστικές τελετές» κατά τη διάρκεια της γιορτής.

Στη λαϊκή κουλτούρα συχνά τα μαύρα γατιά θεωρούνται φορέας κακοτυχίας. Για αυτό τον λόγο όλα αιτήματα για την υιοθεσία τους θα απορρίπτονται μέχρι τις 10 Νοεμβρίου, ώστε να αποφευχθούν «ενδεχόμενοι κίνδυνοι (…) που συνδέονται με προλήψεις, με τελετές ή και με ανεύθυνη χρήση» τους, σύμφωνα με την ανακοίνωση της υπηρεσίας προστασίας ζώων της Τεράσα.

Αυτή η απόφαση ελήφθη στην πόλη της Ισπανίας στις 06 Οκτωβρίου, «επειδή πλησιάζει η περίοδος του Χάλογουιν και ακολουθώντας τα προληπτικά μέτρα που εφαρμόζουν διάφορες οργανώσεις για την προστασία των ζώων».

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο δημοτικός σύμβουλος που είναι αρμόδιος για την ευημερία των ζώων, Νοέλ Ντούκε, κάθε χρόνο τα αιτήματα υιοθεσίας μαύρων γατιών αυξάνονται όταν πλησιάζει το Χάλογουιν διότι τα ζώα χρησιμοποιούνται «στο πλαίσιο τελετών» ή ως «διακόσμηση» στη γιορτή. Οι τοπικές αρχές «δεν μπορούσαν να κλείσουν τα μάτια» απέναντι σε ένα τόσο σοβαρό θέμα, εκτίμησε ο Ντούκε, ο οποίος στο προφίλ του στο Facebook εικονίζεται να κρατάει μια κοκκινόξανθη γάτα.

Στην Ισπανία, οι ενώσεις για την προστασία των ζώων προειδοποιούν συχνά ότι οι γάτες μπορεί να τραυματιστούν, να σκοτωθούν ή να χρησιμοποιηθούν σαν «αξεσουάρ» κατά τη γιορτή του Χάλογουιν.

Η υπηρεσία προστασίας ζώων της Τεράσα σημείωσε ωστόσο ότι μπορεί να υπάρξουν και εξαιρέσεις σε αυτήν την προσωρινή απαγόρευση, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εγγυηθούν την ασφάλεια του γατιού.

Οι διαδικασίες υιοθεσίας των μαύρων γάτων θα ξαναρχίσουν κανονικά τον Νοέμβριο, μετά το Χάλογουιν. Δεν αποκλείεται πάντως να επιβληθεί ξανά κάποια απαγόρευση στο μέλλον.

Στην πόλη ζουν περίπου 10.000 γάτες, σύμφωνα με τη δημοτική αρχή.