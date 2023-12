Το χιόνι στο Μόναχο έφτασε σε ύψος-ρεκόρ για τον μήνα Δεκέμβριο, προκαλώντας εκτεταμένα προβλήματα στις αεροπορικές, οδικές και σιδηροδρομικές συγκοινωνίες. Από τη σφοδρή χιονόπτωση πλήττονται κυρίως η νότια και η ανατολική Βαυαρία, αλλά και τα κρατίδια Φοράρλμπεργκ και Τιρόλο στην Αυστρία. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα, ενώ σημειώνονται διακοπές ρεύματος σε πολλά σημεία του κρατιδίου. Οι αρχές απευθύνουν εκκλήσεις προς τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους.

A look at the heavy snow blanketing Munich, Germany, today. 🌨 pic.twitter.com/tgDygVLgT6

«Αυτό είναι ρεκόρ για τον μήνα Δεκέμβριο από το 1933, οπότε και αρχίσαμε να μετράμε το ύψος του χιονιού», εξήγησε ο μετεωρολόγος της Βαυαρικής Ραδιοτηλεόρασης BR. Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 44 εκατοστά στις 29 Δεκεμβρίου 1938. Συνολικά στη Βαυαρία, η χιονόπτωση είναι η σφοδρότερη των τελευταίων 17 ετών.

Το αεροδρόμιο της πόλης έχει αναστείλει τη λειτουργία του έως τουλάχιστον στις 6:00 το πρωί (Κυριακής), με αποτέλεσμα να ακυρωθούν ή να εκτραπούν τουλάχιστον 760 πτήσεις.

🚨 Breaking: Elites are snowbound in Munich and can’t get to their global warming conference in Dubai. Hilarious! 😂 pic.twitter.com/eaHj8LF4qZ