Σφοδρή χιονόπτωση σημειώθηκε το Σάββατο στη Νότια Γερμανία και συγκεκριμένα στο Μόναχο δημιουργώντας πολλά προβλήματα.

Οι πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο του Μονάχου έχουν διακοπεί έως -το νωρίτερο- τις 6:00 (τοπική ώρα) το πρωί της Κυριακής, λόγω της σφοδρής χιονόπτωσης, η οποία έχει από χθες το βράδυ προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στις συγκοινωνίες στη νότια Γερμανία.

Κακοκαιρία πλήττει επίσης τη βόρεια και την ανατολική Γερμανία, όπου το χιόνι των προηγούμενων ημερών έχει πλέον μετατραπεί σε πάγο. Οι θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα παραμένουν μεταξύ -8 και -3 βαθμών.

Τα σοβαρότερα προβλήματα διαπιστώνονται στην περιοχή της Βαυαρίας. Στο αεροδρόμιο του Μονάχου εκτιμάται ότι θα ακυρωθούν συνολικά περισσότερες από 760 αναχωρήσεις και αφίξεις αεροσκαφών. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης, προς το οποίο εκτρέπονται εκτάκτως κάποιες πτήσεις με προορισμό το Μόναχο. Κλειστό θα παραμείνει και το μικρότερο αεροδρόμιο του Αλγκόι, στη Βαυαρία.

A look at the situation at the Allianz Arena today 📸



As much as we regret #FCBFCU being called off, it's important that everyone stays safe out there! Wishing a safe trip home to everyone who had travelled to Munich 🤗#MiaSanMia pic.twitter.com/GzyOqp5ID2