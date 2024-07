Μήνυμα προς το Ιράν ότι ήταν επιλογή του να μη χτυπήσει πυρηνικές εγκαταστάσεις έστειλαν αξιωματούχοι του Ισραήλ την Τετάρτη, λίγες ώρες μετά από την επίθεση εναντίον της Τεχεράνης.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Jerusalem Post, πηγές επιβεβαίωσαν πως η επίθεση κατά του Ιράν, που αποδίδεται στο Ισραήλ, έπληξε μέσα της ιρανικής πολεμικής αεροπορίας στο Ισφαχάν, δίπλα στην πυρηνική εγκατάσταση που βρίσκεται στην περιοχή.

Air defense can be seen over Isfahan, Iran, shortly after a U.S. official confirmed to ABC News Israeli missiles have hit a site in Iran.



Follow live updates: https://t.co/fBvm6QbVwk pic.twitter.com/jFXzJlDrry