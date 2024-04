Επιδρομή στο Ιράν, σε ανταπόδοση για την επίθεση εναντίον του το Σαββατοκύριακο με εκατοντάδες drones και πυραύλους, εξαπέλυσε το Ισραήλ.

Πύραυλοι που εκτόξευσαν αεροσκάφη του Ισραήλ έπληξαν στρατιωτική βάση στο Ιράν τις πρώτες πρωινές ώρες, μετέδωσε το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ABC News, επικαλούμενο πηγή του στην αμερικανική κυβέρνηση.

Τρεις εκρήξεις ακούστηκαν στο Ισφαχάν, κοντά σε στρατιωτική βάση όπου βρίσκονται μαχητικά αεροσκάφη στη βορειοδυτική πλευρά της πόλης. Επίσης εκρήξεις έχουν αναφερθεί στη Συρία και το Ιράκ.

BREAKING: VIDEO FROM NEAR THE MILITARY BASE IN ISFAHAN IN IRAN



They be chilling pic.twitter.com/3VBYu4cwu1