Μεταξύ Κρήτης και Λιβύης κινούταν το τανκερ που χτυπήθηκε από Ουκρανικό drone – Οι απειλές Πούτιν και η δήλωση για τους νεκρούς στην Ουκρανία

Η Ουκρανία έπληξε πρώτη φορά πετρελαιοφόρο τους σκιώδης ρωσικού στόλου «μέσα στα ουδέτερα ύδατα» της Μεσογείου, όπως ανακοίνωσε πηγή από τις ουκρανικές υπηρεσίες ασφαλείας SBU.

Το χτύπημα μάλιστα μπορεί να έγινε σε χρονικό σημείο που το πλοίο βρισκόταν στα νότια της Κρήτης, όπως δείχνουν χάρτες της υπηρεσίας marinetraffic. «Η SBU έπληξε με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα ένα πετρελαιοφόρο του ρωσικού αποκαλούμενου ‘σκιώδους στόλου’, το QENDIL», διευκρίνισε η πηγή. «Η Ρωσία χρησιμοποιούσε αυτό το πετρελαιοφόρο για να παρακάμπτει τις κυρώσεις» και να χρηματοδοτεί «τον πόλεμό της εναντίον της Ουκρανίας», πρόσθεσε.

Ο εν λόγω αξιωματούχος της SBU διευκρίνισε ότι το πλήγμα πραγματοποιήθηκε σε απόσταση μεγαλύτερη των 2.000 χιλιομέτρων από την Ουκρανία και ότι το πετρελαιοφόρο ήταν άδειο τη στιγμή της επίθεσης.

Σύμφωνα με την υπηρεσία marinetraffic, το πιο πρόσφατο στίγμα του δεξαμενόπλοιου «QENDIL» ήταν πριν 17 ώρες, μεταξύ της ΝΑ Κρήτης και της Λιβύης.

Διευκρινίζεται ότι «αυτή η επίθεση δεν αποτελούσε απειλή για την περιβαλλοντική κατάσταση στην περιοχή, επειδή εκείνη τη στιγμή το ρωσικό πλοίο δεν μετέφερε κανένα φορτίο».

«Η Ρωσική Ομοσπονδία χρησιμοποίησε αυτό το δεξαμενόπλοιο για να παρακάμψει τις κυρώσεις και για να κερδίσει χρήματα που πήγαν στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας. Επομένως, από την άποψη του διεθνούς δικαίου και των νόμων και των εθίμων του πολέμου, αυτός είναι ένας απολύτως νόμιμος στόχος για την SBU. Ο εχθρός πρέπει να καταλάβει ότι η Ουκρανία δεν θα σταματήσει, και θα τον νικήσει σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, όπου κι αν βρίσκεται» διαμηνύει πηγή της SBU. The SBU published footage showing Ukrainian drones striking the Russian oil tanker "QENDIL" in the neutral waters of the Mediterranean Sea. It reportedly received critical damage as a result.



A Ukrainian source claims that the drones were launched from a base in Greece, although… pic.twitter.com/iPVRfBMtkw— AMK Mapping 🇳🇿 (@AMK_Mapping_) December 19, 2025

«Οι επιθέσεις του Κιέβου σε πετρελαιοφόρα δεν θα φέρουν αποτελέσματα και δεν θα διαταράξουν τον εφοδιασμό, αλλά η Ρωσία σίγουρα θα απαντήσει», προειδοποίησε ο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ήταν η πρώτη φορά που ουκρανικά drones χτύπησαν ρωσικό δεξαμενόπλοιο στη Μεσόγειο Θάλασσα, σε απόσταση μεγαλύτερη των 1.000 μιλίων από την Ουκρανία, με τον Πούτιν να δηλώνει ότι αυτό «θα δημιουργήσει μόνο επιπλέον απειλές».

Πούτιν: «Δεν θεωρώ τον εαυτό μου υπεύθυνο για τους θανάτους από τον πόλεμο στην Ουκρανία»

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε σήμερα ότι δεν θεωρεί τον εαυτό του «υπεύθυνο» για τους θανάτους που προκλήθηκαν από τον πόλεμο στην Ουκρανία, που ξέσπασε από τη ρωσική εισβολή εκεί πριν από σχεδόν τέσσερα χρόνια.

«Δεν θεωρούμε τους εαυτούς μας υπεύθυνους για τους θανάτους ανθρώπων, επειδή δεν ξεκινήσαμε εμείς αυτόν τον πόλεμο», είπε κατά τη διάρκεια της μαραθώνιας ετήσιας τηλεοπτικής συνέντευξης Τύπου, κατηγορώντας τις ουκρανικές αρχές για τον πόλεμο.

Παράλληλα είπε πως η Ρωσία δεν έχει καμία πρόθεση να εξαπολύσει πόλεμο εναντίον άλλων χωρών, υπό την προϋπόθεση ότι «θα της φερθούν με σεβασμό» και κατηγόρησε τη Δύση ότι «εξαπάτησε» τη Μόσχα συνεχίζοντας την επέκταση του ΝΑΤΟ.

Όπως σημείωσε, η Ρωσία θα ήταν έτοιμη να σταματήσει αμέσως τον πόλεμο στην Ουκρανία αν λάμβανε εγγυήσεις για την ασφάλειά της και ότι η Μόσχα δεν έχει καμία πρόθεση να επιτεθεί στην Ευρώπη. Η Ρωσία είναι ανοιχτή σε συνεργασία «με ισότιμους όρους» με τη Δύση, υπογράμμισε

«Δεν θα υπάρξει καμία επιχείρηση αν μας φέρεστε με σεβασμό και σεβαστείτε τα συμφέροντά μας», δήλωσε ο Πούτιν όταν ρωτήθηκε αν θα υπάρξουν στο μέλλον «νέες ειδικές στρατιωτικές επιχειρήσεις» – ο όρος που χρησιμοποιεί η Ρωσία για την εισβολή της στην Ουκρανία.

Προειδοποίησε ωστόσο κατά όποιας απειλής αποκλεισμού του ρωσικού θύλακα του Καλίνινγκραντ, λέγοντας ότι τέτοιες κινήσεις θα συναντήσουν αντίσταση από τη Μόσχα και θα διακινδυνεύσουν μια «μεγάλης κλίμακας σύγκρουση».

Ο Ρώσος ηγέτης τόνισε μεταξύ άλλων ότι η Μόσχα είναι έτοιμη να εξετάσει το ενδεχόμενο να εγγυηθεί την ασφάλεια και να διακόψει επιθέσεις βαθιά μέσα στο ουκρανικό έδαφος αν το Κίεβο διεξαγάγει εκλογές. Είπε ότι οι Ουκρανοί πολίτες που ζουν στη Ρωσία θα πρέπει επίσης να μπορούν να ψηφίσουν στις εκλογές αυτές.

«Είμαστε έτοιμοι να εξετάσουμε πώς θα διασφαλίσουμε την ασφάλεια κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής εκλογών στην Ουκρανία, τουλάχιστον διακόπτοντας, ή αποφεύγοντας, επιθέσεις βαθιά στο έδαφος της Ουκρανίας την ημέρα των εκλογών», τόνισε.