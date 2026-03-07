Μέση Ανατολή: Νέες επιδρομές στην Τεχεράνη και το Ισφαχάν ανακοίνωσε ο IDF – Το Ιράν έπληξε πετρελαιοφόρο στον Κόλπο

Ένα κύμα ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών στο νότιο και ανατολικό Λίβανο κατά τη διάρκεια της νύχτας στόχευσε θέσεις της Χεζμπολάχ, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) αναφέρουν ότι τα πλήγματα σε διάφορες περιοχές του νότιου Λιβάνου και στην κοιλάδα Μπεκάα έπληξαν εκτοξευτές ρουκετών, αποθήκες όπλων και στρατιωτικές εγκαταστάσεις που ανήκουν στην οργάνωση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο ισραηλινός στρατός δεν σχολίασε αναφορές για επιχείρηση προσγείωσης ελικοπτέρου στην περιοχή της κοιλάδας Μπεκάα, η οποία φέρεται να συνδέεται με προσπάθειες ανάκτησης της σορού του Ρον Αράντ.

Σε ξεχωριστό πλήγμα χθες, ο στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε αρκετούς διοικητές της επίλεκτης μονάδας Radwan της Χεζμπολάχ, καθώς και δύο κτίρια που χρησιμοποιούνταν από τη συγκεκριμένη μονάδα, στη νότια πόλη Ματζντάλ Σελέμ.

Σύμφωνα με τις IDF, οι διοικητές της μονάδας Radwan «εργάζονταν πρόσφατα για την προώθηση και υλοποίηση διαφόρων σχεδίων τρομοκρατικών επιθέσεων εναντίον στρατιωτών των IDF και Ισραηλινών πολιτών».

צה"ל ממשיך להעמיק את הפגיעה בארגון הטרור חיזבאללה במרחבים שונים בלבנון



הותקפו מפקדים מיחידת 'כוח רדואן'



צה"ל השלים גל תקיפה נוסף במהלך הלילה, במרחבים שונים בדרום לבנון ובבקעא לעבר משגרי רקטות, מאגרים של אמצעי לחימה ואתרים צבאיים נוספים של ארגון הטרור חיזבאללה.



בנוסף, הותקפו… pic.twitter.com/m1Y3kSBIdo— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 7, 2026

Το Ιράν έπληξε πετρελαιοφόρο στον Κόλπο

Το Ιράν ανακοίνωσε σήμερα ότι στοχοθέτησε πετρελαιοφόρο στον Κόλπο, κατά την όγδοη ημέρα του πολέμου με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ.

«Σήμερα το πρωί, το πετρελαιοφόρο Prima επλήγη από drone που έφερε εκρηκτικά, αφότου αγνόησε τις επαναλαμβανόμενες προειδοποιήσεις από τον στρατό των Φρουρών της Επανάστασης για την απαγόρευση της ναυσιπλοΐας και την έλλειψη ασφάλειας στο Στενό του Ορμούζ», δήλωσαν οι Φρουροί της Επανάστασης σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησε το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι Φρουροί της Επανάστασης δηλώνουν ότι στοχοθέτησαν “αυτονομιστές ομάδες” στο Ιρακινό Κουρδιστάν

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν σήμερα ότι στοχοθέτησαν «αυτονομιστές ομάδες» στην περιοχή του Ιρακινού Κουρδιστάν, ενώ ο πόλεμος κατά του Ισραήλ και των ΗΠΑ εισήλθε στη δεύτερη εβδομάδα του.

«Σήμερα το πρωί…χτυπήθηκαν τρεις θέσεις αυτονομιστικών ομάδων στην ιρακινή περιοχή (του Κουρδιστάν)», δήλωσαν οι Φρουροί σε ανακοίνωση που εξέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Εάν αυτονομιστές ομάδες στην περιοχή (του Κουρδιστάν) προβούν στην παραμικρή ενέργεια κατά της εδαφικής ακεραιότητας του Ιράν, θα τις συντρίψουμε», σύμφωνα με την ανακοίνωση.