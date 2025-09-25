iPhone 17: Αρχίζει να τρίζει ο θρόνος της Apple; Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Μεγάλη πυρκαγιά μετά από έκρηξη σε βιομηχανική ζώνη της Αγγλίας (βίντεο+φωτογραφία)

Δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματίες

DEBATER NEWSROOM

Έκρηξη μεγάλης κλίμακας σημειώθηκε σε αποθήκη βιομηχανικής ζώνης στο Σουίντον της Αγγλίας.

Δεν είναι γνωστό αν κάποιος τραυματίστηκε από την έκρηξη ή την πυρκαγιά που ακολούθησε, με τα συνεργεία έκτακτης ανάγκης εργάζονται για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

Η βιομηχανική ζώνη εκκενώθηκε μετά την έκρηξη, η οποία φέρεται να σημειώθηκε μέσα σε μία από τις μονάδες που βρίσκονταν στο σημείο.

Έχει επαναληφθεί η έκκληση προς όσους ζουν κοντά να παραμείνουν στα σπίτια τους και να κρατούν τα παράθυρά τους κλειστά.

Ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας του Γουίλτσιρ δήλωσε: «Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε ένα σοβαρό περιστατικό στη Βιομηχανική Περιοχή Γκράουντγουελ, στην οδό Κρόμπτον».

«Έχει σημειωθεί έκρηξη σε μία από τις βιομηχανικές μονάδες και συνεργαζόμαστε με συναδέλφους από το ασθενοφόρο και την πυροσβεστική υπηρεσία για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια της περιοχής.»

Το κτίριο που έχει τυλιχθεί στις φλόγες χρησιμοποιούνταν από μια τυπογραφική εταιρεία με την επωνυμία ESP Smile, σύμφωνα με τα βρετανικά μέσα.

Δεκάδες κάτοικοι έγραψαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ένιωσαν τα σπίτια τους να τρέμουν μετά την έκρηξη.

