Μεγάλη πυρκαγιά μετά από έκρηξη σε βιομηχανική ζώνη της Αγγλίας (βίντεο+φωτογραφία)

Έκρηξη μεγάλης κλίμακας σημειώθηκε σε αποθήκη βιομηχανικής ζώνης στο Σουίντον της Αγγλίας.

Δεν είναι γνωστό αν κάποιος τραυματίστηκε από την έκρηξη ή την πυρκαγιά που ακολούθησε, με τα συνεργεία έκτακτης ανάγκης εργάζονται για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

Huge #Explosion at an Industrial Site in #Swindon, #UK.



The blaze erupted at the Groundwell Trading Estate in Swindon this evening – where emergency crews are understood to have carried out an evacuation with a large cordon in place.



It happened at a warehouse used by printing… pic.twitter.com/3d5MwpOB0h— Cityintel (@Cityintel1) September 24, 2025

Η βιομηχανική ζώνη εκκενώθηκε μετά την έκρηξη, η οποία φέρεται να σημειώθηκε μέσα σε μία από τις μονάδες που βρίσκονταν στο σημείο.

🚨BREAKING: Dashcam footage from the explosion in Swindon, UK.



A dozen emergency vehicles are currently at the scene on Groundwell Industrial Estate battling the aftermath of the explosion which was seen and felt around the town. pic.twitter.com/AJH2qFDIet September 24, 2025

Έχει επαναληφθεί η έκκληση προς όσους ζουν κοντά να παραμείνουν στα σπίτια τους και να κρατούν τα παράθυρά τους κλειστά.

Ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας του Γουίλτσιρ δήλωσε: «Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε ένα σοβαρό περιστατικό στη Βιομηχανική Περιοχή Γκράουντγουελ, στην οδό Κρόμπτον».

WATCH: 'Serious explosion' at warehouse in Swindon in Wiltshire, England, police say. pic.twitter.com/L26kSkLnUU September 24, 2025

«Έχει σημειωθεί έκρηξη σε μία από τις βιομηχανικές μονάδες και συνεργαζόμαστε με συναδέλφους από το ασθενοφόρο και την πυροσβεστική υπηρεσία για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια της περιοχής.»

Το κτίριο που έχει τυλιχθεί στις φλόγες χρησιμοποιούνταν από μια τυπογραφική εταιρεία με την επωνυμία ESP Smile, σύμφωνα με τα βρετανικά μέσα.

Δεκάδες κάτοικοι έγραψαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ένιωσαν τα σπίτια τους να τρέμουν μετά την έκρηξη.