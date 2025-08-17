Μαζί με τον Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν
Δέχτηκε πρόσκληση από τον Ουκρανό πρόεδρο
Στον Λευκό Οίκο θα παρευρεθεί αύριο, Δευτέρα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, όπως επιβεβαίωσε μέσω ανάρτησής της, όπου έχει προγραμματιστεί συνάντηση μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Ουκρανού ομολόγου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στην οποία θα είναι παρόντες και άλλοι Ευρωπαίους ηγέτες.
Όπως διευκρίνισε, η συμμετοχή της στη σύσκεψη έγινε έπειτα από πρόσκληση του Ζελένσκι, τον οποίο θα υποδεχθεί σήμερα στις Βρυξέλλες.
This afternoon, I will welcome @ZelenskyyUa in Brussels.
Together, we will participate in the Coalition of Willing VTC.
At the request of President Zelenskyy, I will join the meeting with President Trump and other European leaders in the White House tomorrow.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 17, 2025
