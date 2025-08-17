Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
Μαζί με τον Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Δέχτηκε πρόσκληση από τον Ουκρανό πρόεδρο

Στον Λευκό Οίκο θα παρευρεθεί αύριο, Δευτέρα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, όπως επιβεβαίωσε μέσω ανάρτησής της, όπου έχει προγραμματιστεί συνάντηση μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Ουκρανού ομολόγου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στην οποία θα είναι παρόντες και άλλοι Ευρωπαίους ηγέτες.

Όπως διευκρίνισε, η συμμετοχή της στη σύσκεψη έγινε έπειτα από πρόσκληση του Ζελένσκι, τον οποίο θα υποδεχθεί σήμερα στις Βρυξέλλες.

