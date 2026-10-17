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ΔΙΕΘΝΗ

Χάος στη Γαλλία: Συγκρούσεις με την αστυνομία, δακρυγόνα και λεηλασίες – 166 συλλήψεις

Επεισόδια σε πολλές γαλλικές πόλεις, με συγκρούσεις διαδηλωτών και αστυνομικών, απόπειρες εισβολής σε δημόσια κτίρια και καταστροφές καταστημάτων. Περισσότεροι από 32.000 διαδηλωτές είχαν καταγραφεί έως το μεσημέρι.

Χάος στη Γαλλία: Συγκρούσεις με την αστυνομία, δακρυγόνα και λεηλασίες – 166 συλλήψεις
DEBATER NEWSROOM

Σοβαρά επεισόδια σημειώνονται το Σάββατο (17/10) σε πολλές πόλεις της Γαλλίας, καθώς οι πανεθνικές διαδηλώσεις συνοδεύονται από συγκρούσεις με την αστυνομία, χρήση δακρυγόνων, καταστροφές καταστημάτων και απόπειρες εισβολής σε δημόσια κτίρια.

Σύμφωνα με το γαλλικό υπουργείο Εσωτερικών, μέχρι το μεσημέρι είχαν καταγραφεί 140 κινητοποιήσεις σε ολόκληρη τη χώρα, με τη συμμετοχή 32.800 ανθρώπων, ενώ οι συλλήψεις είχαν φτάσει τις 166.

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Οι γαλλικές αρχές κάνουν λόγο για στοχευμένες επιθέσεις από ομάδες κουκουλοφόρων, κυρίως στο Παρίσι, τη Μασσαλία, τη Ρεν, την Τουλούζη και την Ανζέ.

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Παρίσι: Δακρυγόνα και συγκρούσεις πριν από τη μεγάλη πορεία

Στο Παρίσι, η κύρια διαδήλωση ξεκίνησε στις 14:30 τοπική ώρα (15:30 ώρα Ελλάδας), όπως είχε προγραμματιστεί, παρά την ένταση που είχε προηγηθεί στο κέντρο της γαλλικής πρωτεύουσας.

Στην κινητοποίηση συμμετέχουν μέλη των Κίτρινων Γιλέκων, μαθητές, φοιτητές, ακτιβιστές για το κλίμα και αντιφασιστικές οργανώσεις.

Η πορεία κατευθύνεται προς την Πλατεία Κλισί, ακολουθώντας διαδρομή που έχει εγκριθεί από την αστυνομία. Παράλληλα, έχουν απαγορευτεί οι συγκεντρώσεις γύρω από σειρά κυβερνητικών κτιρίων.

Νωρίτερα, στην Πλατεία Δημοκρατίας (Place de la République), ξέσπασαν επεισόδια μεταξύ αστυνομικών και εκατοντάδων διαδηλωτών.

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Σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP), η αστυνομία έκανε επανειλημμένη χρήση δακρυγόνων εναντίον ομάδων διαδηλωτών, πολλοί από τους οποίους φορούσαν μαύρα ρούχα και μάσκες.

Ορισμένοι εκτόξευσαν πυροτεχνήματα, με αποτέλεσμα να σημειωθούν συγκρούσεις.

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Μασσαλία: Διαδηλωτές μπήκαν στο δημαρχείο

Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν και στη Μασσαλία, όπου δεκάδες διαδηλωτές κατάφεραν να εισέλθουν προσωρινά στον χώρο υποδοχής του δημαρχείου, αφού παραβίασαν την είσοδο.

«Αυτή είναι η Επανάσταση, καταλαμβάνουμε τη Βαστίλη», φώναζαν, σύμφωνα με το AFP.

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Αστυνομικές δυνάμεις επενέβησαν και απομάκρυναν τους συγκεντρωμένους, αποκλείοντας στη συνέχεια την πρόσβαση στο κτίριο.

Το γαλλικό υπουργείο Εσωτερικών ανέφερε επίσης ότι διαδηλωτές επιχείρησαν να εισβάλουν σε αστυνομικό τμήμα της πόλης, ενώ καταγράφηκαν και λεηλασίες καταστημάτων.

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Λυών: Πυρπόλησαν το γραφείο τουρισμού

Στη Λυών, το γραφείο τουρισμού της πόλης πυρπολήθηκε κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, σύμφωνα με το γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο BFMTV.

Στο Στρασβούργο, αστυνομικοί χρησιμοποίησαν δακρυγόνα και γκλοπ κατά τη διάρκεια συγκρούσεων με διαδηλωτές.

Αντίστοιχα περιστατικά αναφέρθηκαν και σε άλλες πόλεις της χώρας, καθώς οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται.

Υπουργείο Εσωτερικών: «Στοχευμένες επιθέσεις από κουκουλοφόρους»

Το γαλλικό υπουργείο Εσωτερικών υποστηρίζει ότι ομάδες που προέρχονται από τον χώρο της άκρας αριστεράς έχουν κινητοποιηθεί με στόχο την πρόκληση επεισοδίων.

Σύμφωνα με τις αρχές, έχουν καταγραφεί απόπειρες λεηλασιών, επιθέσεις εναντίον αστυνομικών, εμπρησμοί σε δημόσιους χώρους και στοχευμένες ενέργειες κατά εκπροσώπων των αρχών και των μέσων ενημέρωσης.

Οι συγκεκριμένες εκτιμήσεις για την προέλευση και τα κίνητρα των ομάδων αποτελούν την επίσημη θέση του υπουργείου Εσωτερικών.

Ο αριθμός των 166 συλλήψεων και των 32.800 συμμετεχόντων αφορά την καταμέτρηση έως το μεσημέρι, πριν από την πλήρη εξέλιξη των απογευματινών διαδηλώσεων.

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