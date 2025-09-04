Μακρόν: «26 χώρες ενώνουν δυνάμεις για αποστολή στρατευμάτων στην Ουκρανία»

Έτοιμες δηλώνουν 26 χώρες για να συμμετάσχουν στην στρατιωτική δύναμη εγγύησης της ειρήνης και της ασφάλειας στην Ουκρανία, αν και όταν επιτευχθεί κατάπαυση πυρός, ανακοίνωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, μετά τη σημερινή συνεδρίαση για το ουκρανικό στο Παρίσι.

Ο Γάλλος πρόεδρος διευκρίνισε ότι οι χώρες αυτές θα είναι παρούσες είτε με χερσαίες, είτε με θαλάσσιες, είτε με εναέριες στρατιωτικές δυνάμεις, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η βούληση τους δεν είναι να κάνουν πόλεμο με τη Μόσχα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Πολύ ξεκάθαρες οι ΗΠΑ»

Επίσης ο Μακρόν ανέφερε ότι οι ΗΠΑ ήταν «πολύ ξεκάθαρες» για την «προθυμία τους να συμμετάσχουν στις εγγυήσεις ασφαλείας» για την Ουκρανία, ύστερα από μια μελλοντική ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Κιέβου και Ρωσίας, προσθέτοντας ότι οι σχετικές εργασίες σχεδιασμού αναμένεται να οριστικοποιηθούν με την Ουάσινγκτον.

«Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία», τόνισε ο Γάλλος πρόεδρος μετά τη σύνοδο της «Συμμαχίας των Προθύμων», κυρίως ευρωπαϊκών χωρών που υποστηρίζουν την Ουκρανία, και έπειτα από τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ Ευρωπαίων ηγετών και του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Έχει ειπωθεί, μεταξύ άλλων δημόσια από τον Πρόεδρο Τραμπ, και έχει επαναληφθεί από τον υπουργό Εξωτερικών (Μάρκο Ρούμπιο) (…) τώρα είναι οι εργασίες σχεδιασμού που θα οριστικοποιηθούν με τις ΗΠΑ», συμπλήρωσε.

Ο Γάλλος πρόεδρος είχε δηλώσει νωρίτερα ότι η αμερικανική υποστήριξη για αυτές τις εγγυήσεις ασφαλείας θα οριστικοποιηθεί μέσα «τις επόμενες ημέρες», μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Τραμπ.

Ο Μακρόν δήλωσε επίσης ότι Ευρωπαίοι θα επιβάλουν νέες κυρώσεις «σε συνεργασία με τις ΗΠΑ» αν η Μόσχα συνεχίσει να αρνείται την ειρήνη.

Φον ντερ Λάιεν: «26 χώρες είναι πρόθυμες να αναπτύξουν δύναμη στο έδαφος, στον αέρα ή στη θάλασσα»

Η Πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σε δήλωση που εξέδωσε λίγο μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της Συνόδου της «Συμμαχίας των Προθύμων» είπε ότι: «26 χώρες είναι πρόθυμες να αναπτύξουν δύναμη στο έδαφος, στον αέρα ή στη θάλασσα».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε αυτές τις «δυνάμεις διασφάλισης», θα περιλαμβάνεται και η υποστήριξη των ΗΠΑ, σύμφωνα με την Πρόεδρο της Επιτροπής.

Πέρα από τις «δυνάμεις διασφάλισης», η Φον ντερ Λάιεν επισημαίνει ότι «η πρώτη και ισχυρότερη γραμμή εγγυήσεων ασφαλείας είναι οι ισχυρές ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις χωρίς περιορισμούς». Αυτό σημαίνει «μόνιμες ένοπλες δυνάμεις που είναι ισχυρές, καλά εξοπλισμένες και σύγχρονες», εξηγεί στη δήλωσή της και τονίζει: «Πρέπει να μετατρέψουμε την Ουκρανία σε ένα ατσάλινο σκαντζόχοιρο, άπεπτο για τους τωρινούς και μελλοντικούς επιτιθέμενους». Παράλληλα, προσθέτει ότι η Ευρώπη θα συνεχίσει να εκπαιδεύει Ουκρανούς στρατιώτες, σχεδόν 90.000 έχουν ήδη εκπαιδευτεί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για την Πρόεδρο της Επιτροπής, «εγγύηση ασφαλείας» αποτελεί και η «ισχυρή και αξιόπιστη ευρωπαϊκή αμυντική στάση». «Χρειαζόμαστε αύξηση των αμυντικών επενδύσεων», τονίζει, υπενθυμίζοντας ότι στο «SAFE», το ευρωπαϊκό αμυντικό ταμείο ύψους 150 δισεκατομμυρίων ευρώ, συμμετέχουν 19 κράτη μέλη, τα περισσότερα εκ των οποίων δεν θα επενδύσουν μόνο στις δικές τους βιομηχανικές βάσεις στον τομέα της άμυνας, αλλά και στις βάσεις της Ουκρανίας.

Καταλήγοντας, η Πρόεδρος της Επιτροπής, τονίζει ότι «οι κυρώσεις» είναι ένα ισχυρό μέσο πίεσης προς τη Ρωσία για να εγκαταλείψει το πεδίο της μάχης και «να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Ρώμη επαναλαμβάνει ότι δεν θα στείλει στρατεύματα στην Ουκρανία

Η Ρώμη επανέλαβε σήμερα ότι δεν θα αναπτύξει στρατεύματα στην Ουκρανία, μετά τη σύνοδο της «Συμμαχίας των Προθύμων».

Κατά τη διάρκεια της συνόδου αυτής, στην οποία συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι τόνισε «την μη διαθεσιμότητα της Ιταλίας να στείλει στρατεύματα στην Ουκρανία», σύμφωνα με ανακοίνωση,

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Προστίθεται ότι η Ρώμη θα μπορούσε «να υποστηρίξει μια πιθανή κατάπαυση του πυρός μέσω πρωτοβουλιών παρακολούθησης και εκπαίδευσης εκτός των συνόρων της Ουκρανίας».