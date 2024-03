Ο απολογισμός της επίθεσης εναντίον μιας αίθουσας συναυλιών στα περίχωρα της Μόσχας χθες, την ευθύνη για την οποία ανέλαβε η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος, ανήλθε σε 133 νεκρούς, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Ερευνητική Επιτροπή.

“Ο αριθμός των ανθρώπων που σκοτώθηκαν στην τρομοκρατική επίθεση που διαπράχθηκε στην αίθουσα συναυλιών Crocus City Hall ανήλθε σε 133. Οι επιχειρήσεις έρευνας συνεχίζονται”, ανέφερε σε ανάρτησή της στο Telegram.

Νωρίτερα, η δημοσιογράφος της κρατικής τηλεόρασης Μαργκαρίτα Σιμόνιαν, χωρίς να επικαλείται καμία πηγή, είχε δώσει έναν απολογισμό 143 νεκρών.

Από εκεί και πέρα, η τρομοκρατική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος έδωσε στη δημοσιότητα, μέσω μιας ανάρτησης σε ένα από τα δίκτυά της στο Telegram, μια φωτογραφία όπου, όπως υποστηρίζει, απεικονίζονται οι τέσσερις δράστες της επίθεσης στη Ρωσία, στην οποία σκοτώθηκαν τουλάχιστον 143 άνθρωποι.

BIG BREAKING- #MoscowAttack: ISIS via AMAQ News releases Statement and group picture of the 4 terrorists that carried out the terrorist attack in Moscow, #Russia. pic.twitter.com/JHpvgjisVd