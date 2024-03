Τηλεοπτικό διάγγελμα προς τον ρωσικό λαό απηύθυνε ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν, στον απόηχο της πολύνεκρης επίθεσης σε αίθουσα συναυλιών κοντά στη Μόσχα.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν καταδίκασε μια «βάρβαρη τρομοκρατική επίθεση», ενώ ευχαρίστησε τις υπηρεσίες αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων και τις ειδικές υπηρεσίες για τις προσπάθειές τους και κήρυξε ημέρα εθνικού πένθους την 24η Μαρτίου.

🔴 #LIVE: President Vladimir Putin's address following the terrorist attack in Crocus City Hall https://t.co/d7DmNZnhA9