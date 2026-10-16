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Μακελειό στο Όρεγκον: Νεκρά τρία παιδιά κι ένας δάσκαλος από επίθεση ενόπλου σε δημοτικό σχολείο – Πολίτης καταδίωξε και σκότωσε τον 16χρονο δράστη (βίντεο)

Σε κρίσιμη κατάσταση ένα 7χρονο παιδί κι ένας εκπαιδευτικός

Μακελειό στο Όρεγκον: Νεκρά τρία παιδιά κι ένας δάσκαλος από επίθεση ενόπλου σε δημοτικό σχολείο – Πολίτης καταδίωξε και σκότωσε τον 16χρονο δράστη (βίντεο)
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Τρία παιδιά κι ένας δάσκαλος σκοτώθηκαν κατά την επίθεση ενόπλου σε δημοτικό σχολείο της πόλης Μπεντ στο Όρεγκον των ΗΠΑ, ενώ νεκρός είναι και ο φερόμενος ως δράστης, σύμφωνα με την ενημέρωση από τον επικεφαλής της τοπικής αστυνομικής διεύθυνσης Μάικ Κραντς.

   Στο δημοτικό σχολείο Silver Rail σήμανε συναγερμός χθες Πέμπτη όταν η αστυνομία έλαβε κατεπείγουσες κλήσεις για επίθεση ενόπλου. Επί τόπου έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας που απέκλεισαν το σχολικό συγκρότημα.

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   Ακολούθως ο 16χρονος δράστης της επίθεσης εντοπίστηκε νεκρός, δήλωσε ο Μάικ Κραντς. Διευκρίνισε πως ένας κάτοικος που «είδε τον ύποπτο» να μπαίνει στο σχολείο με μακρύκαννο όπλο, τον καταδίωξε και τον πυροβόλησε.

   Ο διοικητής της αστυνομίας διευκρίνισε πως νεκροί είναι ένας δάσκαλος και τρία παιδιά – ηλικίας 5, 8 και 11 ετών. Ένα επτάχρονο παιδί και ένας 54χρονος εκπαιδευτικός νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, συμπλήρωσε.

   Αδιευκρίνιστο παραμένει το κίνητρο του δράστη.

   Έξω από το σχολείο συγκεντρώθηκαν πολλοί γονείς που αγωνιούσαν για την τύχη των παιδιών τους.

   Το Μπεντ είναι μια πόλη περίπου 100.000 κατοίκων στο Όρεγκον, σε απόσταση 280 χιλιομέτρων νοτιοανατολικά του Πόρτλαντ.

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   Το δημοτικό σχολείο Silver Rail αριθμεί περίπου 450 μαθητές – ηλικίας 5 έως 11 ετών – και 40 μέλη προσωπικού.

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