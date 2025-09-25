Λίβανος: Οι υποστηρικτές της Χεζμπολάχ τιμούν την επέτειο της δολοφονίας του Χασάν Νασράλα και αψηφούν τις αρχές

Χιλιάδες υποστηρικτές της Χεζμπολάχ τίμησαν σήμερα το βράδυ στη Βηρυτό την επέτειο της δολοφονίας πριν από έναν χρόνο από το Ισραήλ του ηγέτη της φιλοϊρανικής οργάνωσης Χασάν Νασράλα, το πορτρέτο του οποίου προβλήθηκε σε ένα εμβληματικό σημείο της πρωτεύουσας παρά τη διαφωνία των αρχών.

Η φωτογραφία του Χασάν Νασράλα, ο οποίος σκοτώθηκε σε ισραηλινή επιδρομή στις 27 Σεπτεμβρίου, προβλήθηκε για λίγο στον Βράχο των Περιστεριών, ένα εμβληματικό σημείο στ’ ανοικτά της Βηρυτού, ενώ μεταδόθηκαν αποσπάσματα μιας ομιλίας του δολοφονημένου ηγέτη της Χεζμπολάχ.

Η σιιτική οργάνωση του Λιβάνου, που βγήκε αποδυναμωμένη από έναν πολύνεκρο πόλεμο με το Ισραήλ στον οποίο έλαβε τέλος τον Νοέμβριο μια συμφωνία κατάπαυση του πυρός, προγραμματίζει σειρά από εκδηλώσεις μνήμης για την πρώτη επέτειο της δολοφονίας του ηγέτη της.

Ο Χασάν Νασράλα σκοτώθηκε στα νότια προάστια της Βηρυτού, προπύργιο της Χεζμπολάχ. Ο διάδοχός του, ο Χασέμ Σαφιεντίν, του οποίου η φωτογραφία προβλήθηκε επίσης για σύντομο χρονικό διάστημα στον εμβληματικό βράχο, σκοτώθηκε σε άλλη επιδρομή στις αρχές Οκτωβρίου.

Η απόφαση της Χεζμπολάχ να τιμήσει με αυτό τον τρόπο τους νεκρούς ηγέτες της ενίσχυσε την αντιπαράθεση στη χώρα που είναι βαθιά διχασμένη και προκάλεσε την αντίδραση της κυβέρνησης.

Λιβανέζος αξιωματούχος που ζήτησε να μην κατονομαστεί, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι η Χεζμπολάχ “έλαβε άδεια” από τον κυβερνήτη της Βηρυτού για να πραγματοποιήσει τη συγκέντρωση “αλλά όχι για να φωτίσει τον βράχο”.

Ο πρωθυπουργός Ναουάφ Σαλάμ, ο οποίος υποστηρίζεται από τη Δύση, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X έγραψε ότι οι διοργανωτές “παραβίασαν σαφώς τη συγκατάθεση του κυβερνήτη της Βηρυτού”.

Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου δήλωσε ότι διέταξε τη σύλληψη των υπευθύνων για την οργάνωση της επετείου.