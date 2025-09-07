Λισαβόνα: Ένα σπασμένο καλώδιο οδήγησε στην πολύνεκρη τραγωδία με το τελεφερίκ Gloria – Η επτασέλιδη έκθεση

Τα αίτια που οδήγησαν στην τραγωδία με τους 16 νεκρούς από το τελεφερίκ Gloria στη Λισαβόνα ερευνούν οι Αρχές της Πορτογαλίας.

Οι πρώτες επιτόπιες έρευνες αναφέρουν ότι ένα καλώδιο που βρίσκεται κατά μήκος της διαδρομής του σιδηροδρόμου έσπασε, ωστόσο ο υπόλοιπος μηχανισμός λειτουργούσε κανονικά. «Μετά την εξέταση των συντριμμάτων στο σημείο του ατυχήματος, διαπιστώθηκε αμέσως ότι το καλώδιο που συνέδεε τα δύο βαγόνια είχε σπάσει», σημειώνει σε δήλωσή του το εθνικό γραφείο ασφάλειας μεταφορών.

Οι ερευνητές επισημαίνουν πως ο χειριστής του τελεφερίκ επιχείρησε να ενεργοποιήσει τα φρένα έκτακτης ανάγκης, ωστόσο δεν μπόρεσε να αποτρέψει τον εκτροχιασμό. Παράλληλα, επιθεωρητές υπογραμμίζουν ότι όλα έγιναν λίγες ώρες μετά την οπτική επιθεώρηση του καλωδίου.

Τα πρώτα ευρήματα της έρευνας για το πολύνεκρο δυστύχημα δόθηκαν στη δημοσιότητα το Σάββατο από το πορτογαλικό Γραφείο Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων (GPIAAF), σύμφωνα με δημοσίευμα του BBC.

Η επτάσέλιδη προκαταρκτική δήλωση αναφέρει ότι το πρωί της τραγωδίας πραγματοποιήθηκε προγραμματισμένη οπτική επιθεώρηση, ωστόσο το σημείο από το οποίο κόπηκε το καλώδιο «δεν ήταν ορατό χωρίς αποσυναρμολόγηση». Ο υπόλοιπος μηχανισμός, όπως επισημαίνεται, λειτουργούσε κανονικά.

Το τελεφερίκ κινούνταν με ταχύτητα περίπου 60 χλμ./ώρα (37 μίλια/ώρα) όταν εκτροχιάστηκε και προσέκρουσε σε παρακείμενο κτίριο. Από τη σφοδρή σύγκρουση σκοτώθηκαν 16 άνθρωποι και τραυματίστηκαν περίπου 20, εκ των οποίων έξι νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας, ενώ τρεις φέρουν ελαφρά τραύματα.

Η έκθεση σημειώνει ακόμη ότι το τελεφερίκ είχε λειτουργήσει μόλις 337 ημέρες από τον προβλεπόμενο κύκλο ζωής των 600 ημερών. Παράλληλα, παραμένει ασαφές πόσα άτομα επέβαιναν στο βαγόνι – το οποίο έχει χωρητικότητα έως 40 επιβάτες – και πόσα βρίσκονταν στον δρόμο κατά τη στιγμή του δυστυχήματος.

Το τελεφερίκ Glória, ηλικίας 140 ετών, αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά μέσα μεταφοράς της Λισαβόνας, εξυπηρετώντας καθημερινά κατοίκους και επισκέπτες που κινούνται στις απότομες πλαγιές της πόλης.

Το GPIAAF διευκρινίζει ότι δεν έχουν εξαχθεί ακόμη ασφαλή συμπεράσματα για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος και αναμένεται να δημοσιεύσει πλήρη προκαταρκτική έκθεση εντός 45 ημερών.