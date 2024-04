Στην επίθεση του Ιράν κατά του Ισραήλ αναφέρθηκε ο Λευκός Οίκος χαρακτηρίζοντας την ως «μια μεγάλη και ντροπιαστική αποτυχία».

«Είδα πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες οι Ιρανοί είχαν σχεδιάσει να αποτύχουν, ότι αυτή η μεγάλη και ντροπιαστική αποτυχία ήταν σκόπιμη», δήλωσε ο εκπρόσωπος του συμβουλίου εθνικής ασφάλειας του Λευκού Οίκου Τζον Κίρμπι.

«Είδα επίσης το Ιράν να λέει ότι σήμανε συναγερμό για να βοηθήσει το Ισραήλ να προετοιμάσει την άμυνά του και να περιορίσει κάθε πιθανή ζημιά», πρόσθεσε. «Όλα αυτά είναι κατηγορηματικά ψευδή», δήλωσε.

