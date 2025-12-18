Κρίσιμο συμβούλιο στις Βρυξέλλες για την Ουκρανία: Στο επίκεντρο η χρηματοδότηση και τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία

Μία πολύ σημαντική σύνοδος λαμβάνει χώρα το μεσημέρι της Πέμπτης (18/12) στις Βρυξέλλες που φέρνει στο επίκεντρο της συζήτησης την στήριξη της Ουκρανίας και την ρωσική απειλή προς την Ευρώπη.

Η ΕΕ θεωρεί τον πόλεμο της Ρωσίας απειλή για τη δική της ασφάλεια και θέλει να διατηρήσει τη χρηματοδότηση και την αμυντική ικανότητα της Ουκρανίας. «Απλώς δεν μπορούμε να αποτύχουμε. Πρέπει να δείξουμε ότι είμαστε ισχυροί», δήλωσε η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας.

«Ο Βλαντίμιρ Πούτιν στοιχηματίζει στην αποτυχία μας, ας μη του προσφέρουμε αυτήν την νίκη!», δήλωσε προσερχόμενη στην ευρωπαϊκή σύνοδο η Κάγια Κάλλας. Στις Βρυξέλλες βρίσκεται και ο Βολόντιμιρ Ζελένσκι καθώς το πέσει στο τραπέζι και το θέμα των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων στην Ευρώπη τα οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση τα βλέπει ως μία οικονομική βοήθεια που μπορεί να προσφερθεί στο Κίεβο.

Εκφράζουν επιφυλάξεις για τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει τη χρήση παγωμένων περιουσιακών στοιχείων της ρωσικής κεντρικής τράπεζας ως εγγύηση για ένα τεράστιο δάνειο προς το Κίεβο. Όμως το Βέλγιο ανησυχεί έντονα για νομικούς και χρηματοοικονομικούς κινδύνους, ενώ και άλλα κράτη, όπως η Ιταλία, έχουν εκφράσει επιφυλάξεις.

Ηγέτες της ΕΕ που έφταναν στη σύνοδο τόνισαν ότι είναι επιτακτικό να βρεθεί λύση. Παράλληλα, ήθελαν να δείξουν τη δύναμη και την αποφασιστικότητα των ευρωπαϊκών χωρών, μετά τον χαρακτηρισμό τους ως «αδύναμων» από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, την περασμένη εβδομάδα.

«Τώρα έχουμε μια απλή επιλογή: είτε χρήματα σήμερα είτε αίμα αύριο. Και δεν μιλάω μόνο για την Ουκρανία, μιλάω για την Ευρώπη», δήλωσε ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ. «Όλοι οι Ευρωπαίοι ηγέτες πρέπει επιτέλους να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων», πρόσθεσε.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, είπε ότι δεν θα αποχωρήσει από τη σύνοδο χωρίς συμφωνία για το πώς θα χρηματοδοτηθεί η Ουκρανία τα επόμενα δύο χρόνια.

«Οφείλουμε να βρούμε μία λύση σήμερα», δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν προσθέτοντας παράλληλα ότι «υποστηρίζει πλήρως τα βελγικά επιχειρήματα ότι οι κίνδυνοι που απορρέουν από την χρησιμοποίηση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων θα επιμερισθούν σε όλους εμάς».

Ο Βέλγος πρωθυπουργός, Μπαρτ ντε Βέβερ, δήλωσε την Πέμπτη στο κοινοβούλιο της χώρας του ότι δεν έχει ακόμη δει εγγυήσεις που να απαντούν στις ανησυχίες του για νομικούς και κινδύνους ρευστότητας.

Η ρωσική κεντρική τράπεζα έχει δηλώσει ότι τα σχέδια της ΕΕ να χρησιμοποιήσει τα περιουσιακά της στοιχεία είναι παράνομα και επιφυλάσσεται να χρησιμοποιήσει κάθε διαθέσιμο μέσο για την προστασία των συμφερόντων της.

Το διακύβευμα είναι υψηλό, επειδή χωρίς την οικονομική βοήθεια της ΕΕ, η Ουκρανία θα ξεμείνει από χρήματα το δεύτερο τρίμηνο του επόμενου έτους και πιθανότατα θα χάσει τον πόλεμο από τη Ρωσία, κάτι που η ΕΕ φοβάται ότι θα φέρει πιο κοντά την απειλή της ρωσικής επιθετικότητας εναντίον του μπλοκ.

Η Κάλλας είπε ότι βλέπει πιθανότητες για μια συμφωνία για τα περιουσιακά στοιχεία στο 50/50. Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε: «Η εντύπωσή μου είναι ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε συμφωνία».

Ο πρωθυπουργός της Σουηδίας, Ουλφ Κρίστερσον, δήλωσε ότι αυτή ήταν η πιο σημαντική σύνοδος κορυφής της ΕΕ από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.

«Πιστεύω και ελπίζω ότι μπορούμε να βρούμε τεχνικές λύσεις στα ζητήματα που εξακολουθεί να εκκρεμεί το Βέλγιο, αλλά θα ήθελα να τονίσω ότι δεν έχουμε φτάσει ακόμη εκεί», είπε, σύμφωνα με το Reuters.

Η “μόνη ρεαλιστική λύση”

Μία από τις επιλογές θα μπορούσε να είναι η ΕΕ να δανειστεί το απαιτούμενο ποσό με εγγύηση τον κοινοτικό προϋπολογισμό και στη συνέχεια να το δανείσει στην Ουκρανία. Όμως μια τέτοια κίνηση θα απαιτούσε ομοφωνία μεταξύ των 27 κρατών-μελών και η Ουγγαρία έχει ήδη δηλώσει ότι θα ασκήσει βέτο.

Μια άλλη επιλογή θα ήταν κάθε πρόθυμη χώρα της ΕΕ να αντλήσει η ίδια κεφάλαια από τις αγορές και να τα μεταβιβάσει στο Κίεβο. Αυτό, όμως, θα σήμαινε αύξηση των ήδη υψηλών επιπέδων χρέους και ελλειμμάτων, καθώς και έλλειψη μακροπρόθεσμης χρηματοδοτικής βεβαιότητας για την Ουκρανία.