Κιμ Γιονγκ Ουν: Έφτασε στην Κίνα με το πράσινο τρένο του – Οι ανέσεις του “κινούμενου φρουρίου” (βίντεο)

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν ταξίδεψε στην Κίνα, για να παραστεί στη στρατιωτική παρέλαση με αφορμή την επίσημη παράδοση της Ιαπωνίας στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, με το χαρακτηριστικό πράσινο τρένο του.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την κρατική εφημερίδα της Βόρειας Κορέας «Rodong Sinmun», ο Κιμ Γιονγκ Ουν έφυγε από την Πιονγιάνγκ για την Κίνα τη Δευτέρα και διέσχισε τα σύνορα με την Κίνα νωρίς το πρωί της Τρίτης.

Το πρακτορείο ειδήσεων Yonhap της Νότιας Κορέας περιέγραψε το αλεξίσφαιρο, θωρακισμένο τρένο ως ένα κινούμενο «φρούριο», προσθέτοντας ότι ταξιδεύει με ταχύτητα μόλις 60 χιλιομέτρων την ώρα, με αποτέλεσμα το ταξίδι προς το Πεκίνο να αγγίζει περίπου τις 20 ώρες.

North Korean leader Kim Jong Un is on his way to Beijing by train to attend a military parade with his Chinese and Russian counterparts, an event that could demonstrate their potential three-way unity against the United States. #China #Russia #NorthKorea https://t.co/qciHjdCtUW pic.twitter.com/Jfr72ahGMC— Arab News (@arabnews) September 2, 2025

Το συγκεκριμένο μέσο μεταφοράς χρησιμοποιείται από τους ηγέτες της Βόρειας Κορέας εδώ και δεκαετίες, σημειώνει ο βρετανικός Guardian.

Σε σύγκριση με τον παλιό στόλο επιβατικών αεροσκαφών της Βόρειας Κορέας, τα αλεξίσφαιρα τρένα προσφέρουν έναν ασφαλέστερο και πιο άνετο χώρο για μια μεγάλη συνοδεία, φρουρούς, φαγητό και ανέσεις, καθώς και ένα μέρος για να συζητήσουν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης πριν από τις συναντήσεις, σύμφωνα με τους ειδικούς.

Το αγαπημένο μέσο του Κιμ Γιονγκ Ουν

Το τρένο, το οποίο περιλαμβάνει υπνοδωμάτια και αίθουσα συσκέψεων εξοπλισμένη με φωτισμό τοίχου και κοκκινωπές-ροζ δερμάτινες πολυθρόνες, φαίνεται να είναι το προτιμώμενο μέσο μεταφοράς του Κιμ, παρ’ ότι δεν έχει “κληρονομήσει” τον φόβο του πατέρα του για τις πτήσεις.

Η «Rodong Sinmun», η επίσημη εφημερίδα της Βόρειας Κορέας, δημοσίευσε φωτογραφίες του Κιμ με τη συνοδεία του, συμπεριλαμβανομένης της υπουργού Εξωτερικών, Τσο Σον Χουί, να στέκονται έξω και να χαμογελούν από το εσωτερικό του τρένου, το οποίο φαινόταν παρόμοιο με το αλεξίσφαιρο τρένο που είχε χρησιμοποιήσει στο παρελθόν.

Korean leader Kim Jong Un have arrived in Beijing on his armored train early this morning.



He will be attending the Victory Day parade on September 3rd in Beijing. pic.twitter.com/wmOHiZAzv3— Zhao DaShuai 东北进修🇨🇳 (@zhao_dashuai) September 2, 2025

Φωτογραφίες των κρατικών μέσων ενημέρωσης τον έδειχναν επίσης μαζί με ανώτερους αξιωματούχους να κάνουν διάλειμμα για τσιγάρο δίπλα σε ένα πράσινο βαγόνι με χρυσά εμβλήματα και διακοσμητικά στοιχεία, και να κάθεται σε ένα γραφείο με ξύλινη επένδυση μπροστά από ένα μεγάλο χρυσό έμβλημα και πλαισιωμένο από τη σημαία της Βόρειας Κορέας.

Στο γραφείο του Κιμ βρισκόταν ένας φορητός υπολογιστής, μια σειρά τηλεφώνων, το χαρακτηριστικό κουτί τσιγάρων του και μπουκάλια με μπλε ή διαφανή υγρά. Τα παράθυρα ήταν διακοσμημένα με μπλε και χρυσές κουρτίνες.

Ο Κιμ είναι ένας από τους 26 ηγέτες από όλο τον κόσμο που θα παρακολουθήσουν μαζί με τον Κινέζο ηγέτη, Σι Τζινπίνγκ, την τεράστια στρατιωτική παρέλαση που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη στο Πεκίνο. Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν, θα είναι επίσης εκεί.

Ενώ η εκδήλωση σηματοδοτεί την πρώτη συμμετοχή του Κιμ σε μια σημαντική πολυμερή εκδήλωση κατά τη διάρκεια της 14χρονης διακυβέρνησής του, θα είναι επίσης η πρώτη φορά που ο Κιμ, ο Σι και ο Πούτιν, όλοι σημαντικοί αντίπαλοι των ΗΠΑ, θα συγκεντρωθούν στον ίδιο χώρο. Κανένας από τους ηγέτες δεν έχει επιβεβαιώσει την πραγματοποίηση ιδιωτικής τριμερούς συνάντησης.

Τα τελευταία χρόνια, η εξωτερική πολιτική της Πιονγιάνγκ έχει ως προτεραιότητα τη Ρωσία, καθώς παρέχει στρατεύματα και πυρομαχικά για να υποστηρίξει τον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, με αντάλλαγμα οικονομική και στρατιωτική βοήθεια.

Αντίθετα, οι σχέσεις της Βόρειας Κορέας με την Κίνα φέρεται να έχουν επιδεινωθεί το τελευταίο διάστημα, αλλά οι ειδικοί λένε ότι ο Κιμ πιθανόν ελπίζει να αποκαταστήσει τις σχέσεις, καθώς η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος και χορηγός βοήθειας της Βόρειας Κορέας.