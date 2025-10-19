Κατζ: Η Χαμάς θα «μάθει με τον δύσκολο τρόπο» ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις δεν θα επιτρέψουν να βλάψουν τους στρατιώτες τους

Το δικό του μήνυμα προς την Χαμάς έστειλε ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κατζ.

Συγκεκριμένα, όπως τόνισε «η Χαμάς θα μάθει σήμερα με τον σκληρό τρόπο ότι οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις είναι αποφασισμένες να προστατεύσουν τους στρατιώτες τους και να αποτρέψουν οποιαδήποτε βλάβη σε αυτούς», μετά από μια επίθεση εναντίον στρατευμάτων στη Ράφα της νότιας Γάζας.

Ο Katz λέει ότι έδωσε εντολή στις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις να «δράσουν δυναμικά εναντίον τρομοκρατικών στόχων της Χαμάς στη Γάζα». Σύμφωνα με στρατιωτική πηγή, περισσότεροι από 20 στόχοι έχουν πληγεί μέχρι στιγμής από την επίθεση στη Ράφα σήμερα το πρωί.

«Η Χαμάς θα πληρώσει βαρύ τίμημα για τυχόν πυροβολισμούς και παραβίαση της εκεχειρίας και, αν το μήνυμα δεν γίνει κατανοητό, η ένταση των απαντήσεων θα αυξηθεί», προειδοποιεί ο Κατζ.