Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Βανκούβερ του Καναδά, και πολλοί τραυματίστηκαν, όταν στις 20:00 το βράδυ (τοπική ώρα) ένα όχημα έπεσε πάνω σε πλήθος, σε φεστιβάλ, με την αστυνομία να δηλώνει ότι δεν πρόκειται για «τρομοκρατική ενέργεια».

Ο οδηγός του μαύρου αυτοκινήτου που έπεσε πάνω στο πλήθος έχει συλληφθεί και σύμφωνα με την αστυνομία της πόλης του Καναδά είναι 30 ετών από το Βανκούβερ.

Initial reports of several killed and over a dozen injured, after an SUV plowed into a closed-off street filled with people celebrating the Lapu Lapu Festival in Vancouver, Canada. pic.twitter.com/cLQQPfOMCq

Με το φεστιβάλ αυτό τιμάται ηγετική μορφή του αγώνα κατά της αποικιοκρατίας τον 16ο αιώνα στις Φιλιππίνες.

Ο οδηγός, ηλικίας 30 ετών, είναι ένας “μεμονωμένος ύποπτος” που ήταν γνωστός στην αστυνομία και συνελήφθη επί τόπου από τους παριστάμενους, δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας του Βανκούβερ, χωρίς να διευκρινίσει περαιτέρω σχετικά με πιθανά κίνητρα του συλληφθέντος.

Η αστυνομία του Βανκούβερ ανέφερε σε ανάρτηση που έκανε στη συνέχεια στο X ότι “αυτήν τη στιγμή, είμαστε σίγουροι ότι το περιστατικό αυτό δεν ήταν τρομοκρατική ενέργεια“.

“Πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν“, σημείωσε επίσης ο εκπρόσωπός της στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε τα μεσάνυχτα (τοπική ώρα), αρνούμενος να δώσει στη δημοσιότητα ακριβή αριθμό για τους νεκρούς ή τους τραυματίες του συμβάντος και λέγοντας ότι το πρωί θα έχουν περισσότερες πληροφορίες.

Είναι μια “κατάσταση που συνεχίζει να βρίσκεται σε εξέλιξη“, πρόσθεσε, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι σε εκείνο το σημείο που έπεσε το αυτοκίνητο το “πλήθος ήταν πυκνό“.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 20:00 τοπική ώρα του Σαββάτου (06:00 ώρα Ελλάδος σήμερα) στην συνοικία Σάνσετ ον Φρέιζερ της πόλης καθώς μέλη της φιλιππινέζικης κοινότητας συγκεντρώνονταν για να γιορτάσουν την Ημέρα του Λάπου Λάπου.

Η Άμπιγκεϊλ Αντίσο διηγήθηκε στην τοπική εφημερίδα Vancouver Sun ότι βρισκόταν μαζί με φίλους στο φεστιβάλ όταν άκουσε δυνατούς θορύβους και στη συνέχεια ουρλιαχτά.

“Υπήρχαν πτώματα. Είχαν συνθλιβεί. Ορισμένοι είχαν ήδη πεθάνει“, είπε.

Ο Ντέιλ Σελίπε που βρισκόταν μαζί της σημείωσε ότι είδε παιδιά που είχαν τραυματιστεί.

Εικόνες που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και επαληθεύτηκαν από το AFP δείχνουν ένα μαύρο όχημα SUV, το μπροστινό μέρος του οποίου έχει υποστεί μεγάλη ζημιά, να βρίσκεται σταματημένο σε δρόμο γεμάτο συντρίμμια, που έχει παντού στις άκρες του καντίνες. Λίγα μέτρα μακριά βρίσκονται διασώστες που φροντίζουν ανθρώπους που κείτονται στο έδαφος.

“Δεν ξέρουμε ποιον να πρωτοβοηθήσουμε (…) Είναι συγκλονιστικό“, είχε δηλώσει νωρίτερα η Τζεν Ιντάμπα-Καστανέτο, επικεφαλής ασφάλειας του φεστιβάλ, στον τοπικό ενημερωτικό ιστότοπο Vancouver Is Awesome, σημειώνοντας ότι είδε “πτώματα παντού”. Φωτογραφίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το δίκτυο CBC δείχνουν ομάδες συνεργείων πρώτων βοηθειών στον τόπο του συμβάντος.

“Έχω συγκλονιστεί και είμαι βαθιά λυπημένος για το τρομερό συμβάν στη σημερινή εκδήλωση για την Ημέρα του Λάπου Λάπου“, σημείωσε ο δήμαρχος του Βανκούβερ Κεν Σιμ σε ανάρτησή του στο X.

“Η σκέψη μας βρίσκεται με όλους όσοι επλήγησαν και την φιλιππινέζικη κοινότητα του Βανκούβερ αυτήν την εξαιρετικά δύσκολη στιγμή“, πρόσθεσε.

“Πενθούμε όλοι μαζί σας“, δήλωσε σε ανάρτησή του στο X ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ, ο οποίος προβλεπόταν να μεταβεί στην επαρχία της Βρετανικής Κολομβίας σήμερα για τις τελευταίες προεκλογικές συγκεντρώσεις του.

