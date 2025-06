Οι εσπευσμένες απομακρύνσεις κατοίκων συνεχίστηκαν χθες Τετάρτη στον Καναδά, που πλήττεται από μεγάλες πυρκαγιές τις οποίες χαρακτηρίζουν «τέρατα» πυροσβέστες οι οποίοι επιχειρούν νυχθημερόν, ειδικά γύρω από χωριά που απειλεί η πύρινη λαίλαπα.

Εδώ και μέρες, οι επαρχίες Σασκάτσουαν και Μανιτόμπα είναι αντιμέτωπες με πυρκαγιές που εξώθησαν τις κυβερνήσεις τους να κηρύξουν κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Σε όλη τη χώρα είναι ενεργές πάνω από 200 φωτιές, περίπου οι μισές από τις οποίες χαρακτηρίζονται ανεξέλεγκτες. Επτά νέες εστίες φωτιάς διαπιστώθηκαν χθες.

Σε όλη τη χώρα, πάνω από 31.000 κάτοικοι υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και να αναζητήσουν καταφύγιο συχνά σε περιοχές εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά.

Μόνο μια από τις πυρκαγιές έχει καταστρέψει 4.700.000 στρέμματα εκτάσεων με βλάστηση και παραμένει ανεξέλεγκτη, ενώ δεύτερη, πιο δυτικά, επίσης ανεξέλεγκτη, 1.400.000 στρέμματα.

North of Prince Albert, Saskatchewan🔥



Imagine how many water bombers we’d have if we prioritized our own country over everyone else. 🇨🇦 pic.twitter.com/YarnEqVmKX — Nate (@GaelMaritimer) June 4, 2025

Πυροσβέστες από όλη τη χώρα –η υπηρεσία έχει θέσει το σύνολο του προσωπικού της σε συναγερμό– επιχειρούν για να τις περιορίσουν, με τη βοήθεια περίπου 140 συναδέλφων τους που εστάλησαν από τις ΗΠΑ.

Ο καπνός των μετώπων αυτών συνεχίζει να κάνει την ποιότητα του αέρα επικίνδυνη στο κεντρικό τμήμα του Καναδά και σε τομείς των βόρειων ΗΠΑ.

Wildfire activity today on the Summit Lake Fire (G90413) burning right off the Alaska Highway in British Columbia, Canada.



The Highway has been reduced to one lane of traffic for a 70 mile stretch, and BC Wildfire Service says they could close it all together depending on… pic.twitter.com/befhbQA60p — The Hotshot Wake Up (@HotshotWake) June 5, 2025

Εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής και της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη, ο Καναδάς βρίσκεται ολοένα συχνότερα αντιμέτωπος με ακραία μετεωρολογικά φαινόμενα και φυσικές καταστροφές όπως οι πελώριες πυρκαγιές των τελευταίων χρόνων. Το 2023, η χώρα της βόρειας Αμερικής έζησε τη χειρότερη περίοδο πυρκαγιών στην ιστορία της.

More than 25,000 residents in three provinces have been evacuated as dozens of wildfires burn out of control in one of the worst fire season starts in years.



The government of Manitoba declared a state of emergency, calling it the largest evacuation in living memory.



There is… pic.twitter.com/ZzrAIBUuI8 — Mike Hudema (@MikeHudema) June 3, 2025

Η έναρξη της φετινής περιόδου των πυρκαγιών όμως έχει θορυβήσει ιδιαίτερα τις καναδικές αρχές, εξαιτίας της σφοδρότητάς τους: έχουν ήδη καεί 22 εκατομμύρια στρέμματα περιοχών με βλάστηση, με άλλα λόγια έκταση που ξεπερνά αυτήν όλης της Σλοβενίας.

