Ισραήλ: Ισοπέδωσε δύο κτίρια στη Γάζα μετά από εντολή εκκένωσης – Το ένα ήταν κέντρο επιχειρήσεων της Χαμάς

Σοκάρουν οι εικόνες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας από τα καταστροφικά χτυπήματα που εξαπέλυσε το Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας βάζοντας στο στόχαστρο ένα πολυόροφο κτήριο που χρησιμοποιούν τα στελέχη της Χαμάς ως κέντρο επιχειρήσεων.

Ο ισραηλινός στρατός κάλεσε σήμερα (06.09) το πρωί τους κατοίκους της πόλης της Γάζας να απομακρυνθούν προς μια “ανθρωπιστική ζώνη” που κήρυξε το Ισραήλ, η οποία βρίσκεται νοτιότερα στην Λωρίδα της Γάζας, καθώς σχεδιάζει να επεκτείνει τις στρατιωτικές του επιχειρήσεις στον παλαιστινιακό θύλακα.

“Από τώρα, και με στόχο να διευκολυνθεί η αποχώρηση κατοίκων από την πόλη, κηρύσσουμε την (παραλιακή) ζώνη του Αλ Μαουάσι (στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας) ως ανθρωπιστική ζώνη”, αναφέρεται σε μήνυμα στα αραβικά “προς τους κατοίκους της πόλης της Γάζας και σε όλους όσοι βρίσκονται εκεί”, το οποίο δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τον Αβιτσάι Αντραΐ, τον εκπρόσωπο του ισραηλινού στρατού για το αραβόφωνο κοινό. A short while ago, the IDF struck a high-rise building that was used by the Hamas terrorist organization in the area of Gaza City.



Hamas terrorists installed intelligence gathering equipment and positioned observation posts in the building in order to monitor the location of IDF… pic.twitter.com/m5R3h4ddHz— Israel War Room (@IsraelWarRoom) September 6, 2025

Οι Ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις διεξάγουν μία επιθετική επιχείριση στα προάστια της πόλης εδώ κι εβδομάδες, μετά από τη διαταγή του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου που διέταξε το στρατό για την κατάληψη της πόλης της Γάζας.

Ο Νετανιάχου δηλώνει ότι η πόλη της Γάζας είναι ένα προπύργιο της Χαμάς και ότι η κατάληψή της είναι απαραίτητη, προκειμένου να ηττηθούν οι Παλαιστίνιοι ισλαμιστές ένοπλοι, καθώς η επίθεσή τους κατά του Ισραήλ τον Οκτώβριο του 2023, προκάλεσε τον πόλεμο.

Η επίθεση του ισραηλινού στρατού απειλεί να προκαλέσει τον εκτοπισμό εκατοντάδων χιλιάδων Παλαιστινίων που έχουν βρει καταφύγιο στην πόλη, μετά από περίπου δύο χρόνια της ένοπλης πολεμικής σύγκρουσης.

Πριν από τον πόλεμο, περίπου ένα εκατομμύριο άνθρωποι, που αντιστοιχούσαν περίπου στο 50% του πληθυσμού της Λωρίδας της Γάζας, ζούσαν στην ομώνυμη πόλη.

Israel just bombed Gaza City’s Al-Susi Tower, home to hundreds of families and displaced people which is surrounded by tents. It ordered more towers evacuated for strikes, the strikes are causing massive damage to telecom networks since these buildings held signal… pic.twitter.com/DyRYqooEpp— Suppressed News. (@SuppressedNws) September 6, 2025

Ο εκπρόσωπος του στρατού του Ισραήλ Αβισάι Αντράι έγραψε στο Χ, ότι οι κάτοικοι πρέπει να εγκαταλείψουν την πόλη προς μία καθορισμένη παράκτια περιοχή της Χαν Γιουνίς στα νότια της Λωρίδας της Γάζας, διαβεβαιώνοντας αυτούς που φεύγουν ότι θα μπορούν να λάβουν φαγητό, ιατρική φροντίδα, αλλά και θα έχουν καταφύγιο στην αναφερόμενη περιοχή.

Σύμφωνα με τον Αντράι, η καθορισμένη περιοχή αποτελεί “ανθρωπιστική ζώνη”.

Ο στρατός βομβάρδισε μετά, έναν ψηλό πύργο στην πόλη της Γάζας, για τον οποίο ανακοίνωσε ότι χρησιμοποιούσε η Χαμάς, παρουσιάζοντας αποδείξεις για τον ισχυρισμό του, τονίζοντας ότι οι άμαχοι είχαν προειδοποιηθεί εγκαίρως.