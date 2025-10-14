Ισραήλ: Η Νόα Αργκαμάνι περιγράφει την αιχμαλωσία της και τη διαφορά με τον σύντροφό της

Η πρώην Ισραηλινή όμηρος Νόα Αργκαμάνι μίλησε για τις συνθήκες αιχμαλωσίας της και τη διαφορετική αντιμετώπιση που είχε σε σύγκριση με τον σύντροφό της, Αβινατάν Ορ, την ημέρα μετά την απελευθέρωσή του.

Η εικόνα της Νόα να φωνάζει «Μην με σκοτώσετε» ενώ μεταφερόταν βίαια από μαχητές της Χαμάς σε μηχανή κατά την επίθεση της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης στις 7 Οκτωβρίου 2023 είχε κάνει τον γύρο του κόσμου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η 28χρονη φοιτήτρια του Πανεπιστημίου Ben Gurion στην Μπερ Σεβά, η οποία είχε απαχθεί κατά τη διάρκεια του ρέιβ πάρτι Tribe of Nova, περιέγραψε τον χωρισμό της από τον Αβινατάν έως την επιστροφή του: «Με κρατούσαν αιχμάλωτη μαζί με παιδιά, γυναίκες και ηλικιωμένους, ενώ ο Αβινατάν κρατείτο μόνος».

Σύμφωνα με την ίδια, «Με κρατούσαν κυρίως στο εσωτερικό σπιτιών, ενώ ο Αβινατάν βρισκόταν αποκλειστικά μέσα σε σήραγγες». Η Νόα αναφέρθηκε στη διάρκεια αιχμαλωσίας τους: «Ήμουν αιχμάλωτη από τη Χαμάς για 246 ημέρες, τον Αβινατάν τον κράτησαν για 738 ημέρες. Επέστρεψα χάρη σε μια ηρωική επιχείρηση διάσωσης και ο Αβινατάν επέστρεψε στο πλαίσιο μιας συμφωνίας».

Η πρώην όμηρος συνεχίζει: «Όμως, παρά τις ελάχιστες πιθανότητες, εμείς και οι δύο επιστρέψαμε σπίτια μας και ξανασμίξαμε» και προσθέτει ότι «Η αποκατάσταση θα είναι μακρά: δεν έχουμε ακόμη πραγματικά επεξεργαστεί ό,τι συνέβη τα τελευταία δύο χρόνια. Όμως, νικήσαμε».

Τέλος, η Νόα Αργκαμάνι δηλώνει: «Και τώρα, η στιγμή έφθασε για να ξεκινήσουμε το κοινό μας ταξίδι».

Η ανάρτηση της