Ισραήλ: Αντιπροσωπεία μετέβη στο Κάιρο για συνομιλίες για την επιστροφή της σορού του τελευταίου ομήρου που παραμένει στη Γάζα

Το Ισραήλ έστειλε αντιπροσωπεία στο Κάιρο για συνομιλίες σχετικά με την επιστροφή της σορού του τελευταίου ομήρου που παραμένει ακόμη στη Γάζα, ανακοίνωσε σήμερα το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

“Με εντολή του πρωθυπουργού Νετανιάχου, μια αντιπροσωπεία μετέβη σήμερα το πρωί στο Κάιρο και διεξήγαγε συνομιλίες με τους μεσολαβητές με στόχο να διασφαλίσει την άμεση επιστροφή του τελευταίου ομήρου, του αείμνηστου αρχιλοχία Ραν Γκβίλι”, τονίζεται στην ανακοίνωση.

“Στο τέλος της συνάντησης, συμφωνήθηκε να εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες (προς την κατεύθυνση) άμεσα”, προστίθεται στην ανακοίνωση που διευκρινίζει ότι η αντιπροσωπεία περιλάμβανε κυρίως εκπροσώπους του στρατού, της Σιν Μπετ (της υπηρεσίας εσωτερικής ασφάλειας) και της Μοσάντ (της υπηρεσίας πληροφοριών εξωτερικού).