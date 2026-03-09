Ιράν: «Σκληρή απάντηση στις επιθέσεις των ΗΠΑ» ορκίζεται ο πρόεδρος του κοινοβουλίου

Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν έχει ορκιστεί «σκληρή απάντηση» στις αμερικανικές επιθέσεις εναντίον Ιρανών αμάχων, καθώς η κλιμάκωση συνεχίζεται σε όλη τη Μέση Ανατολή.

«Οι δολοφονίες ανθρώπων και οι επιθέσεις σε κατοικημένες περιοχές θα έχουν ανεξέλεγκτες συνέπειες και θα απαντήσουμε επίσης σκληρά και χωρίς καμία σκέψη», δήλωσε ο Mohammad Bagher Ghalibaf στο X.

Ο Τραμπ δήλωσε το Σάββατο ότι θα επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής των στοχευμένων περιοχών στο Ιράν καθώς οι ΗΠΑ και το Ισραήλ συνεχίζουν τις επιθέσεις.

Περισσότεροι από 1.200 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και περίπου 10.000 άλλοι έχουν τραυματιστεί στον πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ, σύμφωνα με τις ιρανικές αρχές.