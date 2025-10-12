Ίμπιζα: Η καταιγίδα Alice “σκέπασε” το αεροδρόμιο και προκάλεσε χάος – Δείτε το βίντεο από τον χώρο αποσκευών

Στο έλεος σφοδρών πλημμυρών βρέθηκε και πάλι Ίμπιζα με αποτέλεσμα να γεμίσει νερό το αεροδρόμιο του διάσημου ταξιδιωτικού προορισμού.

Η καταιγίδα Alice διέκοψε την λειτουργία του αεροδρόμιου, προκάλεσε διακοπές ρεύματος και ανάγκασε τις αρχές να αναπτύξουν στρατιωτικές δυνάμεις για δεύτερη φορά μέσα σε δεκαπέντε ημέρες.

Σύμφωνα με την AENA (εθνικός φορέας διαχείρισης των αεροδρομίων της Ισπανίας), το αεροδρόμιο έκλεισε για περισσότερη από μία ώρα καθώς η πίστα και οι εσωτερικοί χώροι πλημμύρισαν. Μέσα σε εκείνη την ώρα, συνεργεία καθάρισαν τη διάδρομο και απομάκρυναν τα νερά.

Συνολικά 24 πτήσεις ακυρώθηκαν από το απόγευμα και μετά, με τις μισές να αφορούν αφίξεις και τις υπόλοιπες αναχωρήσεις. Βρετανοί και άλλοι τουρίστες βρέθηκαν εγκλωβισμένοι στο αεροδρόμιο, ενώ αρκετές πτήσεις εκτράπηκαν προς τη Μαγιόρκα και άλλους κοντινούς προορισμούς.

Βίντεο στα τα social media δείχνουν το εσωτερικό του αεροδρομίου να μετατρέπεται σε «λίμνη», με τις υπηρεσίες να επιχειρούν αντλήσεις για να αποκαταστήσουν τη λειτουργία.

Τμήματα του τερματικού του αεροδρομίου της Ίμπιζα έκλεισαν προσωρινά για το κοινό, καθώς τα νερά προκάλεσαν βραχυκυκλώματα και μικρές διακοπές ρεύματος.