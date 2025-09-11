Η Ρωσία επαναλειτουργεί το αεροδρόμιο του Κρασνοντάρ για πρώτη φορά μετά τον πόλεμο

Η Ρωσία ανακοίνωσε την επαναλειτουργία του αεροδρομίου του Κρασνοντάρ, για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία το 2022. Το αεροδρόμιο, μία από τις μεγαλύτερες αεροπορικές πύλες της νότιας Ρωσίας, είχε σταματήσει να δέχεται πτήσεις για λόγους ασφαλείας, όπως συνέβη και σε τουλάχιστον δέκα άλλα αεροδρόμια της χώρας.

Το υπουργείο Μεταφορών υπογραμμίζει ότι τα ζητήματα ασφαλείας έχουν πλέον επιλυθεί και η επαναλειτουργία θα διευκολύνει τόσο τους κατοίκους και τις τοπικές επιχειρήσεις, όσο και την πρόσβαση στα τουριστικά θέρετρα κατά μήκος της Μαύρης και της Αζοφικής Θάλασσας.

Η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας Rosaviatsiya ανακοίνωσε ότι η πρώτη τακτική πτήση από τη Μόσχα είναι προγραμματισμένη για τις 17 Σεπτεμβρίου, με αεροσκάφος της Aeroflot.

Πρόκειται για ένα βήμα που έρχεται μετά την επαναλειτουργία άλλων αεροδρομίων στον νότο, όπως το Γκελεντζίκ τον Ιούλιο του 2025 και την Ελίστα στην Καλμυκία τον Μάιο του 2024, σηματοδοτώντας την επιστροφή στην κανονικότητα στις πτήσεις σε περιοχές που επλήγησαν από τα μέτρα ασφαλείας μετά την έναρξη του πολέμου.