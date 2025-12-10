Τα μπλόκα ωφελούν τον αγώνα και τη δημόσια εικόνα των αγροτών;
Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο δεν θα παραστεί στην τελετή απονομής του Νόμπελ Ειρήνης στο Όσλο

Η επικεφαλής της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα ζει κρυμμένη στη χώρα της

Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο δεν θα παραστεί στην τελετή απονομής του Νόμπελ Ειρήνης στο Όσλο
EFE
DEBATER NEWSROOM

Η επικεφαλής της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα Μαρία Κορίνα Ματσάδο, η οποία ζει κρυμμένη στη χώρα της, δεν θα παραστεί σήμερα στο Όσλο στην απονομή του βραβείου Νόμπελ Ειρήνης 2025 με το οποίο τιμήθηκε, ανακοίνωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο το νορβηγικό Ινστιτούτο Νόμπελ.

«Δεν θα έρθει στην τελετή» της απονομής του βραβείου Νόμπελ, η οποία πρόκειται να αρχίσει στις 13:00 (14:00 ώρα Ελλάδας) στο δημαρχείο του Όσλο, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του ινστιτούτου Έρικ Οσάιμ.

