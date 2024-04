Η Κέιτ Μίντλετον ανακοίνωσε στις 22 Μαρτίου ότι πάσχει από καρκίνο, παγώνοντας όλο τον κόσμο. Μετά την αποκάλυψή της, η ίδια έλαβε πληθώρα ευχών από θαυμαστές της, που της ευχήθηκαν γρήγορη ανάρρωση.

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας θέλοντας να ευχαριστήσει όλο τον κόσμο για τις ευχές του σε εκείνη, τους απάντησε με ένα σύντομο σημείωμα.

Συγκεκριμένα, η επιστολή της Κέιτ Μίντλετον έγραφε: ”Σας ευχαριστώ για τις ευγενικές ευχές σας προς την Αυτού Βασιλική Υψηλότητα την Πριγκίπισσα της Ουαλίας. Η στοχαστική σας χειρονομία χαίρει μεγάλης εκτίμησης”.

Η κίνηση αυτή της πριγκίπισσας ήταν κάτι που ενθουσίασε τους θαυμαστές της, καθώς εκείνοι δεν το περίμεναν καθόλου.

Μάλιστα, μία χρήστης στο Twitter / X έγραψε: ”Τον Ιανουάριο, όταν πληροφορηθήκαμε πως η όμορφη πριγκίπισσα μας υποβλήθηκε σε επέμβαση, της έστειλα κάρτα (με την οικογένειά μου) με τις καλύτερες ευχές μας για ανάρρωση και βέβαια με μεγάλη αγάπη. Σήμερα έλαβα αυτή την όμορφη απάντηση και ειλικρινά σας λέω πως θα την κρατήσω για όλη μου τη ζωή”.

