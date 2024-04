Ένα σενάριο για το τελευταίο επεισόδιο του 8ου κύκλου της σειράς «Τα Φιλαράκια», πρόκειται να βγει σε δημοπρασία. Τα έσοδα θα διατεθούν στη μνήμη του αείμνηστου Μάθιου Πέρι, ώστε να βοηθήσουν το ίδρυμα του.

Ειδικότερα, πρόκειται για ένα σενάριο του επεισοδίου «The One Where Rachel Has a Baby Part II», το οποίο αναμένεται να πωληθεί μεταξύ 5.000 και 8.000 στερλινών από τον οίκο δημοπρασιών Royston Hanson Ross στις 12 Απριλίου.

”Ξαφνικά μου ήρθε η ιδέα ότι μπορούσα να κάνω κάτι ξεχωριστό για να βοηθήσω το Ίδρυμα Μάθιου Πέρι όταν είδα ότι ένα άλλο σενάριο της τηλεοπτικής σειράς Friends να πωλήθηκε σε δημοπρασία”, δήλωσε ο Όλι Λοκ στο BBC για το γεγονός.

Friends script auctioned by Made in Chelsea star https://t.co/zXQ9iV0yza April 9, 2024

Αξίζει να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένα σενάριο αποτελείται από 76 σελίδες και ήταν καταχωνιασμένο σε ένα ντουλάπι, όπου βρέθηκε μετά το θάνατο του Μάθιου Πέρι το 2023.

Στη δημοπρασία που θα γίνει στις 12 Απριλίου για τα Φιλαράκια, το σενάριο θα πωληθεί μαζί με άλλα αντικείμενα που σχετίζονται με την σειρά.

Ειδήσεις σήμερα:

Περνάνε τα διόδια χωρίς να πληρώσουν – Σαν να μην συμβαίνει τίποτα (Vid)

Λοβέρδος: Στην ημερήσια διάταξη και πάλι τα θέματα των υποτιθέμενων “γκρίζων ζωνών”