Ποιος κέρδισε στην Αλάσκα; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Ποιος κέρδισε στην Αλάσκα; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Γέφυρα στη Σικελία καταρρέει ενώ περνούν αυτοκίνητα (βίντεο)

Συγκλονίζει το βίντεο ντοκουμέντο

Γέφυρα στη Σικελία καταρρέει ενώ περνούν αυτοκίνητα (βίντεο)
Πηγή: Youtube
DEBATER NEWSROOM
UPD: 17:03

Κατέρρευσε η γέφυρα Σαν Τζουλιάνο κοντά στην πόλη Ραντάτσο, στην επαρχία της Κατάνια της Σικελίας στην Ιταλία. Μάλιστα, σύμφωνα με βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει, την ώρα που η γέφυρα γκρεμιζόταν, υπήρχαν αυτοκίνητα που περνούσαν κανονικά από πάνω της.

Φόβο προκαλούν οι εικόνες που δείχνουν ολόκληρα κομμάτια από την γέφυρα και χώμα να πέφτουν στο έδαφος, όμως ο μεγάλος κίνδυνος αποφεύχθηκε διότι το περιστατικό έγινε άμεσα αντιληπτό και διακόπηκε η διέλευση, χωρίς να υπάρξει κάποιο ατύχημα. Μάλιστα ξεκίνησαν και οι εργασίες αποκατάστασης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η γέφυρα ήταν κακοσυντηρημένη

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε αποκαλύπτεται η παλιά κατασκευή της γέφυρας, η οποία βρισκόταν σε κρίσιμη κατάσταση εδώ και καιρό και επιδεινώθηκε από τις έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών στη χώρα.

Λόγω του κλεισίματος της γέφυρας πολλοί δήμοι στην επαρχία της Μεσσήνης κινδυνεύουν να απομονωθούν, διότι διακόπηκε η επικοινωνία τους με την πόλη Ραντάτσο, αστικό κέντρο με πάνω από 8.000 κατοίκους, όπου έχουν πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες.

Μεταξύ άλλων, δεν θα έχουν εύκολη πρόσβαση σε ιατρική φροντίδα για τα επείγοντα περιστατικά, σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, συνδέσεις των υπεραστικών και σιδηροδρομικών μέσων μαζικής μεταφοράς για τους φοιτητές που μετακινούνται προς την Κατάνια, καθώς και για την προμήθεια βασικών αγαθών (φαρμακεία, συμβουλευτικά κέντρα κ.λπ.) και βασικών εμπορικών υπηρεσιών.

Η λειτουργία λοιπόν της γέφυρας είναι ιδιαίτερα σημαντική για τους κατοίκους των γύρω περιοχών και η ανακατασκευή της πρέπει να είναι άμεση.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΔΙΕΘΝΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Φωτιά σε δασική έκταση στην Αρκαδία – Στη μάχη 3 εναέρια
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε δασική έκταση στην Αρκαδία – Στη μάχη 3 εναέρια

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας (18.08) σε δασική έκταση στη θέση Βεδουρίτσα, του δήμου Μεγαλόπολης στην Αρκαδία, σημαίνοντας συναγερμό στις πυροσβεστικές δυνάμεις. Άμεσα κινητοποιήθηκαν κι επιχειρούν 37 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων και 10 οχήματα. Από αέρος συνδράμουν με ρίψεις νερού 2 αεροσκάφη κι 1 ελικόπτερο. Περισσότερα σε […]