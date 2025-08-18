Γέφυρα στη Σικελία καταρρέει ενώ περνούν αυτοκίνητα (βίντεο)

Κατέρρευσε η γέφυρα Σαν Τζουλιάνο κοντά στην πόλη Ραντάτσο, στην επαρχία της Κατάνια της Σικελίας στην Ιταλία. Μάλιστα, σύμφωνα με βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει, την ώρα που η γέφυρα γκρεμιζόταν, υπήρχαν αυτοκίνητα που περνούσαν κανονικά από πάνω της.

Φόβο προκαλούν οι εικόνες που δείχνουν ολόκληρα κομμάτια από την γέφυρα και χώμα να πέφτουν στο έδαφος, όμως ο μεγάλος κίνδυνος αποφεύχθηκε διότι το περιστατικό έγινε άμεσα αντιληπτό και διακόπηκε η διέλευση, χωρίς να υπάρξει κάποιο ατύχημα. Μάλιστα ξεκίνησαν και οι εργασίες αποκατάστασης.

Η γέφυρα ήταν κακοσυντηρημένη

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε αποκαλύπτεται η παλιά κατασκευή της γέφυρας, η οποία βρισκόταν σε κρίσιμη κατάσταση εδώ και καιρό και επιδεινώθηκε από τις έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών στη χώρα.

Λόγω του κλεισίματος της γέφυρας πολλοί δήμοι στην επαρχία της Μεσσήνης κινδυνεύουν να απομονωθούν, διότι διακόπηκε η επικοινωνία τους με την πόλη Ραντάτσο, αστικό κέντρο με πάνω από 8.000 κατοίκους, όπου έχουν πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες.

Μεταξύ άλλων, δεν θα έχουν εύκολη πρόσβαση σε ιατρική φροντίδα για τα επείγοντα περιστατικά, σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, συνδέσεις των υπεραστικών και σιδηροδρομικών μέσων μαζικής μεταφοράς για τους φοιτητές που μετακινούνται προς την Κατάνια, καθώς και για την προμήθεια βασικών αγαθών (φαρμακεία, συμβουλευτικά κέντρα κ.λπ.) και βασικών εμπορικών υπηρεσιών.

Η λειτουργία λοιπόν της γέφυρας είναι ιδιαίτερα σημαντική για τους κατοίκους των γύρω περιοχών και η ανακατασκευή της πρέπει να είναι άμεση.