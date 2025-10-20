Γάζα: Ο Ερυθρός Σταυρός είναι καθ’ οδόν για να παραλάβει τα λείψανα ενός ακόμη ομήρου

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ο Ερυθρός Σταυρός είναι καθ’ οδόν για την Γάζα προκειμένου να παραλάβει τη σορό ενός ομήρου, αργά σήμερα το απόγευμα.

Η Χαμάς είχε ανακοινώσει νωρίτερα ότι ανέκτησε αυτήν τη σορό, που θα παραδοθεί στους Ισραηλινούς στη νότια Λωρίδα της Γάζας.

«Σύμφωνα με τις πληροφορίες που λάβαμε, ο Ερυθρός Σταυρός είναι καθ’ οδόν προς το σημείο συνάντησης, στη νότια Λωρίδα της Γάζας, όπου θα του παραδοθεί το φέρετρο» με τα λείψανα του ομήρου, ανέφερε ο στρατός.

Μέχρι στιγμής η Χαμάς έχει παραδώσει τα λείψανα 12 ανθρώπων, από τους συνολικά 28 ομήρους που δεσμεύτηκε να επιστρέψει στο Ισραήλ, στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.