Γάζα: Ο Ερυθρός Σταυρός είναι καθ’ οδόν για να παραλάβει τα λείψανα ενός ακόμη ομήρου
Μέχρι στιγμής η Χαμάς έχει παραδώσει τα λείψανα 12 ανθρώπων
Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ο Ερυθρός Σταυρός είναι καθ’ οδόν για την Γάζα προκειμένου να παραλάβει τη σορό ενός ομήρου, αργά σήμερα το απόγευμα.
Η Χαμάς είχε ανακοινώσει νωρίτερα ότι ανέκτησε αυτήν τη σορό, που θα παραδοθεί στους Ισραηλινούς στη νότια Λωρίδα της Γάζας.
«Σύμφωνα με τις πληροφορίες που λάβαμε, ο Ερυθρός Σταυρός είναι καθ’ οδόν προς το σημείο συνάντησης, στη νότια Λωρίδα της Γάζας, όπου θα του παραδοθεί το φέρετρο» με τα λείψανα του ομήρου, ανέφερε ο στρατός.
Μέχρι στιγμής η Χαμάς έχει παραδώσει τα λείψανα 12 ανθρώπων, από τους συνολικά 28 ομήρους που δεσμεύτηκε να επιστρέψει στο Ισραήλ, στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις