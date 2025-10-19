Γάζα: Έπληξε δεκάδες στόχους της Χαμάς ο ισραηλινός στρατός – Στους 33 οι νεκροί

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε σήμερα «δεκάδες» στόχους της Χαμάς σε ολόκληρη τη Λωρίδα της Γάζας και κατηγόρησε την παλαιστινιακή οργάνωση ότι παραβίασε την κατάπαυση του πυρός.

«Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ωρών, σε απάντηση της κατάφωρης παραβίασης της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός νωρίτερα» σήμερα, ο στρατός «έπληξε δεκάδες τρομοκρατικούς στόχους της Χαμάς σε ολόκληρη τη Λωρίδα της Γάζας», ανάμεσά τους αποθήκες όπλων και υπόγειες υποδομές, αναφέρεται στην ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού.

Ο στρατός ανακοίνωσε επίσης τον θάνατο δύο ισραηλινών στρατιωτών.

Από την πλευρά της, η ελεγχόμενη από τη Χαμάς υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Γάζας ανακοίνωσε ότι 33 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα από τον ισραηλινό στρατό, ανάμεσά τους και παιδιά.