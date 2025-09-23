iPhone 17: Αρχίζει να τρίζει ο θρόνος της Apple; Ψήφισε Εδώ
iPhone 17: Αρχίζει να τρίζει ο θρόνος της Apple;
Φον ντερ Λάιεν – Τραμπ: Συζήτησαν τις παραβιάσεις του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου από τη Ρωσία

Συμφώνησαν στην ανάγκη περιορισμού των εσόδων της Μόσχας από τα ορυκτά καύσιμα

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν συζήτησε με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ τις επανειλημμένες παραβιάσεις του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου από τη Ρωσία και συμφώνησαν ότι είναι αναγκαίο να περιοριστούν τα έσοδα της Μόσχας από τον τομέα της ενέργειας.

Η φον ντερ Λάιεν ανέφερε ότι έθεσε στον Τραμπ το θέμα «των προκλήσεων του Κρεμλίνου, ιδίως των τακτικών παραβιάσεων του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου», στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι είναι ανάγκη να μειωθούν γρήγορα τα έσοδα της Ρωσίας από τα ορυκτά καύσιμα, ώστε να ασκηθεί πίεση στη Μόσχα. Η φον ντερ Λάιεν υπενθύμισε ότι η ΕΕ ανακοίνωσε πρόσφατα τα σχέδιά της για να επιταχυνθούν οι προσπάθειές της προς αυτήν την κατεύθυνση.

