Την μεγαλύτερη πρόκληση στην εξουσία της ως πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αντιμετωπίζει η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, καθώς πολιτικές ομάδες απειλούν να αποσύρουν τη στήριξή τους μετά την απόφασή της να ακυρώσει νομοθεσία υπέρ του κλίματος.

«Βρισκόμαστε στο χείλος μιας θεσμικής κρίσης», δήλωσε η Βαλερί Χαγέρ, πρόεδρος της φιλελεύθερης ομάδας Renew Europe, στο Politico.

Η Επιτροπή ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι αποσύρει την οδηγία για τους «πράσινους ισχυρισμούς» (Green Claims) ― έναν κομβικό νόμο που θα υποχρέωνε τις εταιρείες να αποδεικνύουν τους περιβαλλοντικούς τους ισχυρισμούς ― παρότι είχε ήδη προχωρήσει σε πολλά στάδια της νομοθετικής διαδικασίας.

EXCLUSIVE: Ursula von der Leyen is facing the biggest challenge yet to her authority as European Commission president after political groups threatened to withdraw support over her decision to cancel climate-friendly legislation.https://t.co/t4xy6dmqMt