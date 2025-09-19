Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Παρουσίασε το 19ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας – «Ήρθε η ώρα να κλείσουμε την κάνουλα»

Ένα χρόνο νωρίτερα, έως το τέλος του 2026, μεταθέτει η Επιτροπή την απαγόρευση εισαγωγής ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου σε χώρες της ΕΕ, σύμφωνα με την πρότασή της για το 19ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας που παρουσίασε σήμερα.

«Στόχος μας είναι να επιταχύνουμε τη σταδιακή κατάργηση του ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου έως την 1η Ιανουαρίου 2027», τονίζει η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ, Κάγια Κάλας, με δήλωσή της μέσω του «Χ», επισημαίνοντας ότι «τα μετρητά από τις πωλήσειες ενέργειας διατηρούν τον πόλεμο της Ρωσίας». «Δεν θα σταματήσουμε να ασκούμε πίεση στη Ρωσία μέχρι να τερματίσει τον πόλεμό της», προσθέτει.

Υπενθυμίζεται ότι τον Ιούνιο του 2025 η Επιτροπή είχε παρουσιάσει νομοθετική πρόταση για σταδιακή κατάργηση ως το τέλος του 2027, των ρωσικών ορυκτών καυσίμων, (αργό πετρέλαιο και πυρηνικά) και κυρίως από το ρωσικό φυσικό αέριο (αγωγών και LNG), στο πλαίσιο του σχεδίου, REPowerEU.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε προ ημερών με τον Αμερικανό Πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, είχε προαναγγείλει, μέσω του «Χ», ότι «η Επιτροπή θα προτείνει την επιτάχυνση της σταδιακής κατάργησης των ρωσικών εισαγωγών ορυκτών καυσίμων». Όπως είχε πει, με τον Αμερικανό Πρόεδρο συζήτησαν για «κοινές προσπάθειες» για την αύξηση της οικονομικής πίεσης στη Ρωσία μέσω πρόσθετων μέτρων τα οποία μεταξύ άλλων θα στοχεύουν στην ενέργεια και συγκεκριμένα στα έσοδα της Ρωσίας από τα ορυκτά καύσιμα. Για να βάλει νέες κυρώσεις στη Ρωσία, ο Ντ. Τραμπ έχει ζητήσει από τους Ευρωπαίους συμμάχους του να σταματήσουν να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο και να αυξήσουν τους δασμούς στα κινεζικά προϊόντα.