Ερντογάν: Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρούτε – Τι συζητήθηκε ανάμεσα στις δυο πλευρές

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είπε στον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, σε τηλεφωνική συνομιλία που είχε μαζί του σήμερα, ότι πρέπει να δοθεί μια ευκαιρία στη διπλωματία για να επιτευχθεί μια διαρκής και βιώσιμη ειρήνη στη Μέση Ανατολή, ανακοίνωσε η τουρκική προεδρία.

Στην ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας προστίθεται ότι ο Ερντογάν είπε στον Ρούτε ότι η Άγκυρα παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τη σύγκρουση μεταξύ Ιράν, Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών.