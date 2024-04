Όπως μεταδίδουν βρετανικά μέσα ενημέρωσης, νεκρός έπεσε ένας 13χρονος από την επίθεση με σπαθί που σημειώθηκε περίπου στις 7 (τοπική ώρα) το πρωί της Μεγάλης Τρίτης 30/4 στο Χέινολτ, στα βορειοανατολικό Λονδίνο.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Ασθενοφόρων του Λονδίνου, πέντε άτομα έλαβαν τις πρώτες βοήθειες στο σημείο και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο – συμπεριλαμβανομένου του 13χρονου αγοριού που εξέπνευσε.

Ο επικεφαλής επιθεωρητής Stuart Bell, ο οποίος ηγείται της τοπικής αστυνόμευσης, επιβεβαίωσε ότι ο έφηβος πέθανε.

«Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο αφού μαχαιρώθηκε και δυστυχώς πέθανε λίγο αργότερα. Η οικογένεια του παιδιού υποστηρίζεται από τους τοπικούς αξιωματικούς και ειδικούς. Οι σκέψεις μας είναι μαζί τους αυτή την αφάνταστα δύσκολη στιγμή», δήλωσε.

Οι δύο τραυματίες πολίτες δεν είναι σε σοβαρή κατάσταση. Αντιθέτως, οι δύο αστυνομικοί που τραυματίστηκαν είναι σε σοβαρότερη κατάσταση και θα μπουν στο χειρουργείο.

Ο 36χρονος έχει συλληφθεί και παρότι τα πρώτα στοιχεία δείχνουν πως πάσχει από ψυχολογικά προβλήματα, οι τοπικές αρχές για την ώρα εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.

Four people stabbed and slashed by a man carrying a samurai sword in Hainault station in Redbridge Essex this morning.



Some reports are saying the attacker is 15 years old.



Not a chance. pic.twitter.com/JRIdoP5llj